La Legislatura convirtió en ley el proyecto que unió a oficialismo y oposición: de qué se trata

Concenso total en Diputados por un proyecto surgido de la oposición.

La Legislatura de Mendoza convirtió en ley la creación de la Comisión Bicameral de Futuro , una iniciativa que volvió exhibió un escenario poco frecuente: el respaldo conjunto de oficialismo y oposición. Tras la media sanción en el Senado la semana pasada, la Cámara de Diputados le dio el aval definitivo al proyecto que unió a todas las bancadas.

Como ocurrió en la Cámara alta, el tratamiento en Diputados se dio en un marco de consenso, con coincidencias públicas entre legisladores de distintos espacios y un mensaje común: la necesidad de pensar políticas que trasciendan la coyuntura. En tiempos marcados por la polarización, el avance de esta norma volvió a poner en pausa la grieta, al menos por un momento.

Durante el debate, tanto desde el oficialismo como desde la oposición destacaron la importancia de generar herramientas que permitan planificar el futuro de Mendoza más allá de los gobiernos de turno. La diputada Sol Salinas (Unión PRO), miembro informante, sostuvo que la ley “materializa” el compromiso asumido en el Pacto ConCiencia Mendoza 2050 y remarcó la necesidad de proyectar la provincia a largo plazo.

Sol Salinas, diputada oficialista, ofició de miembro informante del proyecto que unió a oposición y oficialismo.

Desde la oposición, el diputado Lucas Ilardo (Fuerza Patria) valoró que se trate de “algo importante en estos tiempos donde prima lo urgente” y planteó que hay políticas que deben trascender a las gestiones. En la misma línea, otros legisladores coincidieron en que el desafío es sostener en el tiempo este tipo de iniciativas.

El respaldo transversal también fue subrayado como un dato político en sí mismo, en línea con lo que ya había ocurrido en el Senado, donde incluso hubo elogios cruzados entre dirigentes de distintos espacios. La aprobación definitiva ratificó ese clima.

De qué se trata la Comisión Bicameral de Futuro

La ley crea un órgano permanente de carácter técnico-político y consultivo, orientado a incorporar herramientas de planificación estratégica y análisis de escenarios a largo plazo en las políticas públicas de Mendoza. La iniciativa surge del Pacto ConCiencia Mendoza 2050, un acuerdo multisectorial firmado en la Legislatura.

El objetivo central será anticipar transformaciones económicas, tecnológicas, sociales y ambientales, superando la lógica de gestión enfocada exclusivamente en la urgencia del día a día. Para ello, la comisión trabajará con enfoques de prospectiva estratégica y gobernanza anticipatoria.

Entre sus principales funciones se destacan:

Elaborar informes de futuro con un horizonte mínimo de 15 años.

Realizar estudios prospectivos sectoriales.

Identificar tendencias y megatendencias clave para la provincia.

Promover la participación ciudadana y el diálogo entre actores.

Emitir recomendaciones de políticas públicas basadas en evidencia.

legislatura de mendoza, edificio, fachada, sesión, senadores, diputados provinciales La Legislatura sancionó una ley opositora por unanimidad. Foto: Cristian Lozano

La comisión estará integrada por 16 legisladores (ocho senadores y ocho diputados) y contará con autoridades que se renovarán anualmente, alternando la presidencia entre ambas cámaras.

Uno de los puntos centrales del diseño es la creación de un Consejo Consultivo Académico Permanente, integrado por universidades y el sistema científico-tecnológico. La idea es vincular la política con el conocimiento especializado y las demandas de la sociedad civil.

Además, el organismo podrá establecer vínculos con instituciones nacionales e internacionales dedicadas al análisis estratégico y la prospectiva. En ese sentido, se busca replicar experiencias que ya funcionan en otros países y regiones.