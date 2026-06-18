18 de junio de 2026
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El proyecto que reaviva el debate por el huso horario que le corresponde a Mendoza

Una senadora pidió modificar el huso horario de la provincia de Mendoza y reabrió una discusión histórica. Qué dice la iniciativa.

El proyecto que reaviva el debate por el huso horario que le corresponde a Mendoza.

El proyecto que reaviva el debate por el huso horario que le corresponde a Mendoza.

 Por Florencia Martinez del Rio

La discusión por el huso horario que le corresponde tener a la provincia de Mendoza volvió a instalarse en la Legislatura. Una senadora presentó un proyecto de ley en el que argumenta que debe ser modificado ya que el desfasaje entre la hora oficial y la solar afecta "la calidad de vida, la seguridad pública, la salud y la economía" de los ciudadanos.

La iniciativa de Flavia Manoni (La Unión Mendocina), impulsada en la Cámara de Senadores, retoma un viejo debate apoyado por distintos espacios políticos y especialistas en la materia, pero que se implementó por última vez en 2004, cuando era gobernador Julio Cobos, quien propuso cambiar el huso horario del país pero en el Congreso la idea se frenó por falta de "voluntad".

Ahora, la Legislatura de Mendoza deberá decidir si avanza o no con el proyecto de Manoni que establece que la hora oficial adoptada para el período invernal debe ser el de cuatro horas al oeste del meridiano de Greenwich (-4 GMT), lo que implica atrasar una hora el reloj actual, ya que actualmente se encuentra en -3 GMT. De aprobarse, quien debe reglamentar la medida es el mandatario provincial.

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Qué dice el proyecto presentado en la provincia de Mendoza

El proyecto de ley establece dicha modificación de manera obligatoria a partir de las cero horas del primer domingo del mes de mayo, debiendo retrotraerse los relojes 60 minutos, manteniéndose vigente hasta las cero horas del primer domingo del mes de septiembre de cada año.

A su vez, detalla que será de aplicación en todos los poderes del Estado provincial, organismos descentralizados, establecimientos educativos de todos los niveles dependientes de la Dirección General de Escuelas (DGE), y en la actividad comercial y bancaria.

Los argumentos para cambiar el huso horario

En el texto de la norma, se indica que "por nuestra ubicación geográfica, el territorio mendocino se encuentra alineado de forma neta con el Huso Horario -4, e incluso, en su extremo occidental, con el Huso Horario -5", lo que genera "consecuencias críticas" en distintas áreas:

  • Seguridad ciudadana y vulnerabilidad social
  • Impacto económico
  • Emergencia energética
  • Salud pública
  • Rendimiento escolar

La senadora explica que los especialistas en cronobiología y los informes técnicos respaldan la necesidad de este cambio. "Obligar a mujeres, trabajadores y niños a esperar el transporte público en sectores vulnerables a oscuras multiplica los riesgos de delitos. Contrario a lo que se creía en los años 70, prender las luces y las calefacciones en escuelas y hogares a primera hora de la mañana genera un pico de consumo eléctrico altísimo", señala. "El cuerpo humano se regula por la luz del sol. Despertarse dos horas antes de que salga el sol altera el sueño, provoca fatiga crónica y disminuye la atención de los chicos en el aula durante las primeras horas", añade.

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Manoni también cita estudios realizados por el Conicet, en el Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía, que detallan las implicancias de este desfasaje horario y la importancia de reconsiderar el huso horario oficial a partir de criterios geográficos, biológicos y energéticos. "Andrea Pattini, directora del Inahe, ya en el 2018 expuso, y lo hizo junto al resto del Grupo de Iluminación Natural Sustentable de ese instituto, la necesidad de modificar el huso horario en nuestra región", afirma.

La cuestión normativa

La fijación del huso horario oficial es una atribución del Congreso de la Nación (Ley 26.350), pero las provincias tienen herramientas legislativas para tomar medidas excepcionales. "Si la Nación no modifica el huso, Mendoza debe adoptar de forma autónoma el huso -4 para su administración pública y escuelas durante el invierno. Esto ya se hizo en el pasado en provincias del oeste como Mendoza, San Luis y San Juan para desacoplarse del bloque del AMBA", plantea la legisladora.

Este debate avanzó en el Parlamento en 2024, de la mano de Julio Cobos (UCR), con el apoyo de Adolfo Bermejo (PJ). El proyecto del entonces diputado nacional obtuvo media sanción, pero luego fue frenado en el Senado. La iniciativa hacía foco en los mismos argumentos y planteaba cambiar la hora en toda la Argentina, como sucedió a fines de 2008 y principios de 2009.

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