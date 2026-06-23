23 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Legislatura de Mendoza

Legislatura de Mendoza: el recorte al régimen de Zona Fría generó cruces en el Senado

Senadores de la oposición impulsaron una declaración de repudio contra el proyecto y se cruzaron con una libertaria en la Legislatura de Mendoza.

Legislatura de Mendoza: el recorte al régimen de Zona Fría generó cruces en el Senado. Prensa: Senado de Mendoza.

Legislatura de Mendoza: el recorte al régimen de Zona Fría generó cruces en el Senado. Prensa: Senado de Mendoza.

 Por Florencia Martinez del Rio

El debate nacional por el recorte del Régimen de Zona Fría, que afectará a miles de hogares de la provincia, llegó a la Legislatura de Mendoza. Este martes, el Senado discutió una iniciativa para repudiar la media sanción al proyecto del Gobierno de Javier Milei, lo que generó cruces en el recinto.

Cruce en el Senado

Sin embargo, el repudio planteado por la oposición no obtuvo el apoyo del resto de los senadores. Macarena D'Ambrogio (La Libertad Avanza) tomó la palabra para defender la propuesta del Ejecutivo nacional y pidió desestimar la iniciativa. Ariel Pringles (LUM) la cuestionó por descalificar una posición por su origen partidario y remarcó que el análisis sobre el futuro de la Zona Fría involucra a distintos espacios políticos. “Invalidar por quién lo dice lo que hace es achatar el debate”, afirmó.

El interbloque opositor remarcó que la preocupación principal radica en que la modificación del régimen afectará directamente a usuarios de Mendoza que actualmente reciben el beneficio, y lamentó que no todas las fuerzas políticas estén analizando las consecuencias que tendría la medida.

gas, hornalla, gas natural, tarifas.jpg

En tanto, la senadora Adriana Cano (PJ) calificó la decisión impulsada por el Gobierno nacional como “trágica” y aseguró que carece de fundamentos técnicos y de sensibilidad social en el contexto económico actual. “No tiene ningún sustento técnico, mucho menos político, ni hablar de sensibilidad social frente a la crisis económica que hay”, señaló.

Recorte al régimen de Zona Fría: cómo afectaría a la provincia de Mendoza

El proyecto establece que las zonas incorporadas en la ampliación de 2021 -como gran parte de Mendoza- dejarán de recibir el beneficio de manera generalizada. En su lugar, solo accederán al descuento quienes cumplan con criterios socioeconómicos dentro del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados.

Esto implica que miles de usuarios dejarán de recibir el descuento del 30 o 50% en la tarifa de gas. Solo los inscriptos al SEF mantendrán un subsidio en la tarifa. Estos son: Registro Nacional de Barrios Populares (ReNABap), veteranos de Malvinas, familias que tienen un ingreso inferior a tres canastas básicas de un hogar tipo 2, es decir un matrimonio con dos hijos.

Asimismo, el subsidio se aplicará solo sobre el precio del gas y no sobre la tarifa total, lo que encarece el costo final. El régimen seguirá financiándose con un fideicomiso compuesto por un recargo sobre el precio del gas, aunque el Poder Ejecutivo tendrá margen para modificar ese porcentaje.

Legisladores provinciales amenazaron con ir a la Justicia

La semana pasada, el interbloque Encuentro Mendocino, integrado por el Partido Justicialista y la Unión Mendocina, más diputados peronistas y del Frente Verde, advirtió que si el Congreso sanciona el recorte del Régimen de Zona Fría, irán a la Justicia para frenar la iniciativa.

Al respecto, indicaron que estudian distintas acciones en caso de que el Senado de la Nación sancione el proyecto, tales como un amparo, una medida cautelar de no innovar y una acción colectiva "que permita poner un parate hasta que esto se resuelva en profundidad".

Por el momento, la iniciativa del Gobierno de Milei se encuentra frenada en la Cámara alta. A diferencia de lo que sucedió en Diputados, los senadores radicales mendocinos podrían no acompañar con su voto. Los dos legisladores Rodolfo Suarez y Mariana Juri votarían negativamente el expediente cuando se lleve al recinto.

Temas
Seguí leyendo

¿Vuelve el debate por el huso horario? Presentan un proyecto para atrasar la hora en Mendoza

El frío expone una realidad alarmante: buscan impulsar leyes para las personas en situación de calle en Mendoza

Recorte al Régimen de Zona Fría: legisladores provinciales advirtieron que irán a la justicia si se aprueba

Cuántas viviendas construirá el IPV en la exPlaya San Agustín y cómo serán 

Diputados comenzó a debatir el proyecto para explorar litio en San Rafael y Malargüe

Qué necesitan las casas chinas para ser habilitadas en Mendoza y qué cambia con el nuevo Código de Edificación

Nuevo gesto de Bullrich contra Adorni: pega el faltazo a la reunión en Casa Rosada

Jésica Cirio entregó su celular a la Justicia y será peritado

Lee además
Proponen que para conducir un monopatín eléctrico sea obligatorio contar con licencia de conducir.

Quieren exigir licencia de conducir a los conductores de monopatines eléctricos en Mendoza
El Gobierno de Mendoza apuesta al control ciudadano para detectar infracciones viales y ambientales.

Por qué el Gobierno recurre al control ciudadano para detectar infracciones viales y ambientales
LO QUE SE LEE AHORA
Gabriel Fidel y Adriana García se enfrentan en el balotaje de este 23 de junio

Día D en la UNCuyo: qué se juega en el balotaje que define al sucesor de Esther Sánchez

Las Más Leídas

Éxodo en salud mental: profesionales de Mendoza migran a Chile en busca de mejores sueldos.

Crisis salarial: fuga de psicólogos de Mendoza hacia Chile

El SUTE votará en plenarios el aumento propuesto por el Gobierno.

Esta es la propuesta salarial para docentes y celadores, que el SUTE votará en plenarios

Carlos Arabel, la víctima del homicidio, fue asesinada a puñaladas. Tenía 35 años. 

Salvaje ataque a tiros al policía que custodiaba la casa de los acusados de un crimen

Los prófugos mencionados por el Ministerio de Seguridad. 

Estos son los prófugos más buscados en el país

Frío extremo: cuáles fueron las zonas más gélidas de Mendoza, con hasta 8 grados bajo cero.

Mendoza, entre las provincias más frías del país