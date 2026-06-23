Legislatura de Mendoza: el recorte al régimen de Zona Fría generó cruces en el Senado. Prensa: Senado de Mendoza.

El debate nacional por el recorte del Régimen de Zona Fría , que afectará a miles de hogares de la provincia, llegó a la Legislatura de Mendoza . Este martes, el Senado discutió una iniciativa para repudiar la media sanción al proyecto del Gobierno de Javier Milei , lo que generó cruces en el recinto.

El interbloque Encuentro Mendocino , conformado por el Partido Justicialista y la Unión Mendocina , pidió que el cuerpo legislativo se manifestara en contra del avance en el Congreso del ajuste del esquema vigente desde 2021, que amplió el beneficio tarifario del gas a gran parte del país, incluyendo a Mendoza . El proyecto libertario ya tiene media sanción y fue aprobado con los votos de ocho diputados nacionales mendocinos .

Sin embargo, el repudio planteado por la oposición no obtuvo el apoyo del resto de los senadores. Macarena D'Ambrogio (La Libertad Avanza) tomó la palabra para defender la propuesta del Ejecutivo nacional y pidió desestimar la iniciativa. Ariel Pringles (LUM) la cuestionó por descalificar una posición por su origen partidario y remarcó que el análisis sobre el futuro de la Zona Fría involucra a distintos espacios políticos. “Invalidar por quién lo dice lo que hace es achatar el debate”, afirmó.

El interbloque opositor remarcó que la preocupación principal radica en que la modificación del régimen afectará directamente a usuarios de Mendoza que actualmente reciben el beneficio, y lamentó que no todas las fuerzas políticas estén analizando las consecuencias que tendría la medida.

gas, hornalla, gas natural, tarifas.jpg Foto: NA

En tanto, la senadora Adriana Cano (PJ) calificó la decisión impulsada por el Gobierno nacional como “trágica” y aseguró que carece de fundamentos técnicos y de sensibilidad social en el contexto económico actual. “No tiene ningún sustento técnico, mucho menos político, ni hablar de sensibilidad social frente a la crisis económica que hay”, señaló.

Recorte al régimen de Zona Fría: cómo afectaría a la provincia de Mendoza

El proyecto establece que las zonas incorporadas en la ampliación de 2021 -como gran parte de Mendoza- dejarán de recibir el beneficio de manera generalizada. En su lugar, solo accederán al descuento quienes cumplan con criterios socioeconómicos dentro del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados.

Esto implica que miles de usuarios dejarán de recibir el descuento del 30 o 50% en la tarifa de gas. Solo los inscriptos al SEF mantendrán un subsidio en la tarifa. Estos son: Registro Nacional de Barrios Populares (ReNABap), veteranos de Malvinas, familias que tienen un ingreso inferior a tres canastas básicas de un hogar tipo 2, es decir un matrimonio con dos hijos.

Asimismo, el subsidio se aplicará solo sobre el precio del gas y no sobre la tarifa total, lo que encarece el costo final. El régimen seguirá financiándose con un fideicomiso compuesto por un recargo sobre el precio del gas, aunque el Poder Ejecutivo tendrá margen para modificar ese porcentaje.

Legisladores provinciales amenazaron con ir a la Justicia

La semana pasada, el interbloque Encuentro Mendocino, integrado por el Partido Justicialista y la Unión Mendocina, más diputados peronistas y del Frente Verde, advirtió que si el Congreso sanciona el recorte del Régimen de Zona Fría, irán a la Justicia para frenar la iniciativa.

Al respecto, indicaron que estudian distintas acciones en caso de que el Senado de la Nación sancione el proyecto, tales como un amparo, una medida cautelar de no innovar y una acción colectiva "que permita poner un parate hasta que esto se resuelva en profundidad".

Por el momento, la iniciativa del Gobierno de Milei se encuentra frenada en la Cámara alta. A diferencia de lo que sucedió en Diputados, los senadores radicales mendocinos podrían no acompañar con su voto. Los dos legisladores Rodolfo Suarez y Mariana Juri votarían negativamente el expediente cuando se lleve al recinto.