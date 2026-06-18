El frío expone una realidad alarmante: buscan impulsar leyes para las personas en situación de calle en Mendoza

La Legislatura de Mendoza fue el escenario del encuentro titulado "Nadie afuera - El frío duele" , una iniciativa impulsada por el diputado Lucas Ilardo de Fuerza Patria para visibilizar la realidad de quienes duermen en la vía pública.

Este conversatorio para pensar estrategias que colaboren a abordar la problemática de la gente en situación de calle se propuso como un espacio de articulación necesario ante una cifra alarmante que amenaza con duplicarse si no se toman medidas integrales.

Ilardo reconoció la deuda institucional del cuerpo legislativo y señaló: "La idea es que los distintos actores que están involucrados se lleven la requisitoria y ver si podemos entre todos ayudar".

La convocatoria fue amplia y contó con la presencia de funcionarios de los municipios de Guaymallén, Luján y la Ciudad de Mendoza, además de concejales del Gran Mendoza, referentes de iglesias evangélicas y el Padre Marcelo De Benedictis en representación del Arzobispado.

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En este conversatorio para gente en situación de calle, se analizaron modelos de gestión local exitosos, como el de Guaymallén, pionero en tener una ordenanza específica, y el abordaje transversal de Capital, que busca la inserción laboral de los asistidos. El objetivo fue unir esfuerzos para dar "alivio, dignidad y promoción" a hombres, mujeres y niños que enfrentan el desamparo.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la participación de los voluntarios que trabajan diariamente en el territorio. Sergio Fadón, de la Fundación Puente Vincular, intervino en este conversatorio para gente en situación de calle exponiendo la importancia del vínculo humano: "Soy voluntario de la Fundación Puente Vincular, la idea es restaurar ese vínculo con la persona, y que se sientan contenidos, que se sientan humanizados".

Fadón advirtió que la situación es crítica y que las 220 viandas que reparten los domingos resultan insuficientes ante una demanda que no deja de crecer en el Gran Mendoza.

Desde el sector religioso y social, los integrantes de "Sopa de Letras" aportaron su experiencia en la atención de personas con necesidades básicas insatisfechas y problemáticas de salud. En el marco de este conversatorio para gente en situación de calle, Juan Carlos Lucero subrayó la necesidad de un trabajo en red: "Creo que la solución debe ser integral y en ese sentido creo que la propuesta tiene que ser formar equipos multidisciplinarios".

La pastora Lorena Palaceti coincidió en que la clave es definir políticas que reconozcan tanto a quienes no tienen techo como a quienes están en serio peligro de perderlo.

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Por su parte, el senador provincial por Fuerza Patria, Félix González, hizo hincapié en la necesidad de abordar las causas estructurales que llevan a las personas a la intemperie urbana. Durante el conversatorio para gente en situación de calle, González habló sobre la importancia de poner el foco en la salud mental y solicitó que se destinen recursos específicos a la prevención, entendiendo que el abordaje en red hoy se encuentra desbordado por estas problemáticas complejas. Su intervención reforzó la idea de que la solución no es solo asistencialista, sino que requiere equipos técnicos interdisciplinarios y presupuesto sostenido.

El cierre del encuentro estuvo marcado por el compromiso de sistematizar las propuestas en proyectos de ley que tengan continuidad legislativa, abordando temas como la salud mental y los consumos problemáticos.

Este conversatorio para gente en situación de calle buscó romper la inacción que persiste desde 2018 en la materia, apostando a un registro real y protocolos claros de asistencia.

Al finalizar, Ilardo reafirmó la voluntad de llevar estas voces al recinto: "Lo que construimos hoy en esta sala no se queda acá. Voy a llevar estas propuestas a la Legislatura. Quiero que este conversatorio sea el origen de algo, no el final".