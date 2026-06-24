24 de junio de 2026
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Gobierno Nacional

El Gobierno nacional busca recuperar la agenda en Diputados con una sesión especial

Tras bloquear la interpelación a Manuel Adorni, el Gobierno nacional intentará avanzar con distintos proyectos en la Cámara baja.

El Gobierno nacional busca recuperar la agenda en Diputados.

El Gobierno nacional busca recuperar la agenda en Diputados.

Por Sitio Andino Política

El Gobierno nacional buscará este miércoles volver a su agenda legislativa con una sesión en la Cámara de Diputados, donde el temario fue realizado por el oficialismo, luego de bloquear la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Senado.

Qué tratarán este miércoles en Diputados

Congreso nacional argentina 1
Congreso de la Nación Argentina.

Congreso de la Nación Argentina.

Para ingresar a los beneficios de este esquema se requiere un umbral mínimo de inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares, superando ampliamente los 200 millones del RIGI original. Otra diferencia con esa iniciativa es que tenía una duración de dos años con una prórroga por un año adicional (opción que se hizo efectiva), el Super RIGI tiene un plazo de 5 años y uno extra de prórroga, indicó Noticias Argentinas.

En la sesión de este miércoles también la autorización para ejecutar un plan de pago a dos holdouts que mantienen títulos de la deuda defaulteada del 2001. Este proyecto ya tiene media sanción del Senado y refrenda los acuerdos de conciliación alcanzados por el Estado nacional con Bainbridge ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund.

El temario de la sesión incluye, además, acuerdos bilaterales para evitar doble imposición y evasión fiscal con Francia; un acuerdo sobre con Italia para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal; y acuerdos sobre seguridad social con Suiza y la República de San Marino.

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