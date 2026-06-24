El Gobierno nacional busca recuperar la agenda en Diputados con una sesión especial

El Gobierno nacional buscará este miércoles volver a su agenda legislativa con una sesión en la Cámara de Diputados , donde el temario fue realizado por el oficialismo , luego de bloquear la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en el Senado.

El funcionario suspendió su exposición prevista para el 2 de julio en medio del intento de la oposición de tratar proyectos de interpelación y moción de censura en su contra. En este escenario, está prevista una sesión especial, a las 12, para debatir proyectos propios.

Entre las iniciativas que busca tratar el oficialismo está la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, “Súper RIGI” . El objetivo del Gobierno es captar inversiones en industrias de frontera tecnológica a partir de exenciones impositivas y beneficios aduaneros y cambiarios.

Congreso nacional argentina 1 Congreso de la Nación Argentina.

Para ingresar a los beneficios de este esquema se requiere un umbral mínimo de inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares, superando ampliamente los 200 millones del RIGI original. Otra diferencia con esa iniciativa es que tenía una duración de dos años con una prórroga por un año adicional (opción que se hizo efectiva), el Super RIGI tiene un plazo de 5 años y uno extra de prórroga, indicó Noticias Argentinas.

En la sesión de este miércoles también la autorización para ejecutar un plan de pago a dos holdouts que mantienen títulos de la deuda defaulteada del 2001. Este proyecto ya tiene media sanción del Senado y refrenda los acuerdos de conciliación alcanzados por el Estado nacional con Bainbridge ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund.

El temario de la sesión incluye, además, acuerdos bilaterales para evitar doble imposición y evasión fiscal con Francia; un acuerdo sobre con Italia para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal; y acuerdos sobre seguridad social con Suiza y la República de San Marino.