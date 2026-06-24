24 de junio de 2026
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Sitio Andino
San Martín

Mendoza busca convertirse en un hub del corredor bioceánico con un nuevo centro logístico

La Legislatura aprobó la expropiación de cerca de 90 hectáreas en San Martín para desarrollar un centro logístico multimodal que integrará transporte, almacenamiento y servicios para el comercio exterior.

Se declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles ubicados al norte de la Ruta Nacional 7, en el área del Parque de Servicios e Industrias Palmira (PASIP).

Se declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles ubicados al norte de la Ruta Nacional 7, en el área del Parque de Servicios e Industrias Palmira (PASIP).

Por Sitio Andino Economía

La Legislatura de Mendoza aprobó una ley que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación diversos terrenos ubicados en el departamento de San Martín, con el objetivo de avanzar en la creación del Polo Logístico del Este, una obra estratégica que busca fortalecer el transporte de cargas y el comercio internacional en la provincia.

Un proyecto clave para el corredor bioceánico

Desde el Gobierno provincial destacan que la obra apunta a consolidar a Mendoza como uno de los principales centros logísticos del corredor bioceánico que conecta Argentina con Chile.

Durante el tratamiento de la iniciativa, el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, sostuvo que el objetivo es optimizar el transporte y la distribución de productos tanto para el mercado interno como para las exportaciones.

"Mendoza es logística. Por aquí pasan más de 360.000 camiones que tienen como destino Chile, además del tránsito interno de la provincia", señaló el funcionario al defender el proyecto.

La ubicación elegida responde a la nueva dinámica de transporte generada por la Variante Palmira, una obra que busca mejorar la circulación de cargas pesadas y descongestionar zonas urbanas.

Qué servicios tendrá el Polo Logístico del Este

El futuro centro logístico estará emplazado sobre la Ruta Nacional 7 y tendrá conexión directa con la Ruta Nacional 40, la Variante Palmira-Agrelo y el Ferrocarril San Martín, permitiendo integrar el transporte carretero y ferroviario.

Según el plan oficial, el predio contará con:

  • Depósitos y áreas de almacenamiento.
  • Cámaras de frío para productos frescos.
  • Playa de contenedores.
  • Espacios para operaciones de cross-docking.
  • Estacionamiento para más de 1.000 camiones.
  • Talleres mecánicos.
  • Estación de servicio.
  • Hotelería y servicios gastronómicos.
  • Oficinas administrativas.
  • Centros de negocios y coworking.
  • Áreas comerciales.

Además, incluirá infraestructura destinada al comercio exterior, como servicios aduaneros, zonas de guarda de mercaderías y equipamiento para facilitar las exportaciones.

Impacto económico y generación de empleo

El proyecto forma parte de una estrategia conjunta entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de San Martín para potenciar el desarrollo productivo del Este mendocino.

Las autoridades sostienen que la nueva infraestructura permitirá atraer inversiones privadas, mejorar la competitividad de las empresas y generar nuevos puestos de trabajo vinculados a la logística, el transporte y los servicios.

Con la aprobación de la ley de expropiación, Mendoza dio un paso clave para concretar una obra que busca aprovechar su posición estratégica en el principal corredor comercial entre Argentina y el Pacífico.

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