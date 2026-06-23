El Gobierno nacional autorizó un nuevo parque solar en Mendoza: detalles del proyecto

El Gobierno nacional , a través de la Secretaría de Energía, habilitó la incorporación de dos nuevos parques solares fotovoltaicos al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que en conjunto aportarán 105,36 megavatios (MW) al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), según las resoluciones 138/2026 y 139/2026 publicadas en el Boletín Oficial.

El anuncio incluye proyectos ubicados en La Rioja y Mendoza . En nuestra provincia, el parque solar estará ubicado en el departamento de Lavalle .

El proyecto mendocino lleva el nombre “Costa de Araujo” y estará ubicado en el departamento de Lavalle. Será desarrollado por la firma AFR Solar S.A . El proyecto contará con una potencia instalada de 25,44 MW y se conectará al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en barras de 66 kV , a través de la nueva Estación Transformadora Costa de Araujo, bajo jurisdicción de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza (Edemsa).

Parque solar fotovoltaico El Quemado, YPF Luz, Emesa, es la primera inversión de energía renovable (RIGI). Las Heras

Antes de su aprobación, el proyecto cumplió con los requisitos técnicos exigidos por CAMMESA. Además, la normativa establece que la empresa deberá asumir eventuales sobrecostos o penalidades derivados de indisponibilidades técnicas del sistema.

Con esta autorización, Mendoza suma un nuevo desarrollo de energía solar a su matriz energética, en un contexto de expansión de inversiones renovables en el país.

Asimismo, también en La Rioja se autorizó el ingreso del parque “Arauco Solar V”, desarrollado por Parque Eólico Arauco S.A.P.E.M., con una potencia instalada de 79,92 MW. El emprendimiento se conectará al sistema eléctrico nacional a través de la Estación Transformadora Arauco II, en barras de 132 kilovoltios, bajo jurisdicción de la transportista TRANSNOA S.A.

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