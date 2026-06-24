La victoria electoral en la Universidad Nacional de Cuyo que celebró todo el peronismo

El triunfo de Adriana García en las elecciones de autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo generó un fuerte impacto en el escenario político de la provincia , trascendiendo el ámbito universitario, ya que pone fin a doce años de conducción radical y oxigena al peronismo mendocino.

En balotaje, la fórmula opositora de "Encuentro Plural", conformada por Adriana García y Ana Sisti , superó a la del radicalismo "Sumar Universidad", encabezada por Gabriel Fidel y María Flavia Filippini . Lo hizo con el 53,5% de los votos, por encima de los 46,5% obtenidos por el oficialismo .

La victoria de la lista peronista marca un cambio de signo político en la casa de estudios, un espacio estratégico para el Gobierno provincial, por lo que esta pérdida de poder representa un cimbronazo para los radicales que acompañaron a Fidel durante la campaña, como el gobernador Alfredo Cornejo; el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar; y el presidente de la Cámara de Diputados y titular de la UCR en Mendoza, Andrés Lombardi, quienes por el momento no se expresaron al respecto.

Por el contrario, el triunfo de García significa una bocanada de aire para el Partido Justicialista (PJ), que encontró en esta histórica conquista un motivo para mostrar una señal de unidad y de competitividad, en un escenario adverso en los últimos años para el peronismo a nivel provincial.

Resultado que revitaliza al peronismo

El resultado fue celebrado por distintos referentes del PJ, dejando de lado sus internas. "La UNCuyo escribió una nueva página de su historia. Y lo hizo reafirmando valores que son también banderas del justicialismo: la participación, la solidaridad, la defensa de lo público y la convicción de que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza", señalaron desde el partido. En tanto, Anabel Fernández Sagasti, senadora nacional vinculada al kirchnerismo, fue una de las que felicitó a García: "Mendoza eligió cuidar la Universidad Pública", escribió en X.

Adriana García triunfo balotaje, Matías Stevanato Foto: Prensa PJ

La Legislatura también se hizo eco de la victoria. Adriana Cano, presidenta del bloque de senadores justicialistas, dijo que esto "marca el inicio de una nueva etapa" y que "cuando la comunidad se expresa, el cambio es posible". "Tal como viene demandando Mendoza, la UNCuyo siempre fue termómetro", expresó.

En el mismo sentido, Germán Gómez, jefe del bloque PJ de Diputados, valoró el proceso electoral realizado y destacó que "muchos procesos de cambio comienzan desde los ámbitos universitarios", además de señalar que para la sociedad "no todo es económico", en relación al "bastardeo" del Gobierno nacional a las universidades públicas.

El festejo de los intendentes del PJ

También festejaron los intendentes del Partido Justicialista. Matías Stevanato, de Maipú, fue a celebrar con las ganadoras. "La comunidad universitaria ha expresado una clara voluntad de renovación y de dar vuelta la página, abriendo una nueva etapa institucional. Este resultado también invita a reflexionar sobre una demanda presente en Mendoza: la necesidad de nuevas miradas, nuevos liderazgos y nuevos desafíos", afirmó.

En tanto, Emir Félix, jefe comunal de San Rafael, afirmó: "Felicitaciones, Adriana y Ana, por el coraje y el compromiso con el que asumieron el desafío de ponerse al frente de este proceso en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad. Éxitos en esta nueva responsabilidad, con la certeza de que seguirán trabajando por una universidad inclusiva y al servicio de las necesidades de nuestro pueblo".

matias stevanato, adriana garcia

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, también destacó el triunfo de García y Sisti, a las que definió como "reales defensoras de la universidad pública, formadas y con gran trayectoria para conducir los caminos de la UNCuyo".

"Esperábamos ganar, pero no esperábamos este resultado"

La compañera de fórmula de García, Ana Sisti, dialogó con Aconcagua Radio y analizó el histórico resultado. "Esperábamos ganar, pero no esperábamos este resultado y esta diferencia entre las dos listas", comentó. Respecto a las razones del resultado, la vicerrectora electa sostuvo: "Por un lado, el tema del financiamiento o del desfinanciamiento que hoy tienen las universidades nacionales, pero creo que también hay otro punto que tiene que ver con la gestión y con la escucha, con el bienestar de la comunidad".

"Con Adriana lo que hemos hablado es que lo primero que tenemos que trabajar es con la comunidad de la universidad. Tenemos que poder tener una universidad que siga teniendo voz porque creemos que eso también ha sido una debilidad en este último tiempo. Hay que poder discutir los temas que son importantes, no sólo universitarios sino para la comunidad mendocina y nacional", afirmó Sisti.

Adriana García, Javier Ozollo, Ana sisti Foto: Gentileza

El triunfo de Adriana García en la Universidad Nacional de Cuyo

Adriana García se quedó con el rectorado de la UNCuyo en el balotaje, luego de una primera vuelta reñida con Gabriel Fidel. Con el escrutinio oficial, se confirmó la diferencia de votos por siete puntos (53,5% a 46,5%). Tras el triunfo, la rectora electa declaró: “Cambiamos la historia. Se terminó un ciclo. Recuperamos la Universidad Nacional de Cuyo. Todo nuestro corazón y nuestro agradecimiento a la comunidad universitaria porque confió en Encuentro Plural. Mi corazón rebosa de alegría. Vamos a recuperar la esencia de la universidad”.

García es licenciada en Historia, profesora y especialista en Docencia Universitaria. Fue decana de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) durante dos períodos consecutivos (2008-2014). Se desempeñó como secretaria académica del Rectorado entre 2014 y 2018, durante la gestión del radical Daniel Pizzi, además de ocupar distintos cargos dentro de la UNCuyo.