La Legislatura de Mendoza aprobó la reforma de la Ley de Arbolado Público: qué cambia para los municipios

La Legislatura de Mendoza aprobó la reforma de la Ley de Arbolado Público.

La Legislatura de Mendoza sancionó este miércoles la reforma de la Ley de Arbolado Público , que transfiere a los municipios el control de los árboles ubicados en calles, rutas y plazas . De esta manera, las comunas podrán agilizar la remoción de ejemplares en mal estado que representen un riesgo para la población.

La ley fue aprobada por 33 votos a favor y 9 en contra , sin contar con el apoyo del Partido Justicialista.

El proyecto frenado dos años que la Legislatura de Mendoza se prepara para sancionar

La modificación de la ley N° 7874 fue impulsada por el oficialismo para darle mayor autonomía a los intendentes mediante una descentralización operativa y técnica, y bajo lineamientos ambientales. Para esto, tomó un proyecto escrito en 2024 por el senador Marcelino Iglesias donde se planteó la necesidad de acelerar el procedimiento que deben realizar las municipalidades para ser autorizados a quitar un árbol .

La propuesta volvió a la agenda de la Legislatura luego de la histórica tormenta registrada en febrero Mendoza, con grandes descargas de agua y generación de destrozos. Además, el año pasado la trágica muerte de una mujer tras la caída de un árbol sobre su auto generó conmoción. Este mediodía, la nueva ley recibió sanción final en la Cámara de Diputados.

Qué establece el proyecto aprobado en la Legislatura de Mendoza

Hasta ahora, en caso de querer quitar un ejemplar, las municipalidades debían pedirle autorización al Ejecutivo, lo que demoraba meses, lo que generaba malestar entre los jefes comunales. Para cambiar esa dinámica, el proyecto modificó la normativa vigente para darle la jurisdicción exclusiva a los municipios sobre el arbolado en calles, rutas y plazas de dominio municipal.

La iniciativa dice que los intendentes deberán presentar un Plan de Manejo Integral del Arbolado cada cuatro años ante la Provincia, con informes de ejecución anuales, ya que se planteó que se haga foco en una planificación ambiental más abarcativa. Deberán apuntar a la transición al policultivo para fomentar el uso de diversas especies combinadas para evitar que plagas masivas -como las que históricamente afectaron al olmo en Mendoza- destruyan grandes superficies verdes de forma simultánea.

En materia de eficiencia hídrica, la reforma establece la incorporación de especies con copas más pequeñas y mantenimiento económico mediante "poda mínima" para reducir la generación de residuos y optimizar el beneficio de sombra según la orientación solar.

Árbol caído en Luján de Cuyo.

La autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Ambiente, a través de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, para jurisdicciones provinciales y nacionales, mientras que cada municipio deberá designar su propia área responsable.

La Provincia tendrá las siguientes atribuciones:

Impulsar medidas que integren los oasis regionales en el control, la protección y la preservación del arbolado público.

del arbolado público. Implementar programas obligatorios de educación ambiental en escuelas públicas .

. Brindar asesoramiento y apoyo para la organización de programas de valorización y mantenimiento del arbolado y sus sistemas de riego.

Además, entre sus funciones estará la promoción y valorización del arbolado público, impulsando campañas de concientización y el uso de herramientas económicas, jurídicas y comunicacionales. A su vez, se estableció que la Provincia deberá involucrar a sectores productivos y comerciales.