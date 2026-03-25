25 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Legislatura de Mendoza

La Legislatura de Mendoza aprobó la reforma de la Ley de Arbolado Público: qué cambia para los municipios

La Legislatura de Mendoza transfirió a las municipalidades el control de los árboles ubicados en calles, rutas y plazas.

La Legislatura de Mendoza aprobó la reforma de la Ley de Arbolado Público.

La Legislatura de Mendoza aprobó la reforma de la Ley de Arbolado Público.

Gentileza Prensa Municipalidad de Malargue
 Por Florencia Martinez del Rio

La Legislatura de Mendoza sancionó este miércoles la reforma de la Ley de Arbolado Público, que transfiere a los municipios el control de los árboles ubicados en calles, rutas y plazas. De esta manera, las comunas podrán agilizar la remoción de ejemplares en mal estado que representen un riesgo para la población.

La ley fue aprobada por 33 votos a favor y 9 en contra, sin contar con el apoyo del Partido Justicialista.

Lee además
El proyecto frenado dos años que la Legislatura de Mendoza se prepara para sancionar.

El proyecto frenado dos años que la Legislatura de Mendoza se prepara para sancionar
El Gobierno de Mendoza busca reconvertir el predio del exautódromo. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Cómo será la reconversión del "deteriorado" predio del exautódromo

La modificación de la ley N° 7874 fue impulsada por el oficialismo para darle mayor autonomía a los intendentes mediante una descentralización operativa y técnica, y bajo lineamientos ambientales. Para esto, tomó un proyecto escrito en 2024 por el senador Marcelino Iglesias donde se planteó la necesidad de acelerar el procedimiento que deben realizar las municipalidades para ser autorizados a quitar un árbol.

La propuesta volvió a la agenda de la Legislatura luego de la histórica tormenta registrada en febrero Mendoza, con grandes descargas de agua y generación de destrozos. Además, el año pasado la trágica muerte de una mujer tras la caída de un árbol sobre su auto generó conmoción. Este mediodía, la nueva ley recibió sanción final en la Cámara de Diputados.

Qué establece el proyecto aprobado en la Legislatura de Mendoza

Hasta ahora, en caso de querer quitar un ejemplar, las municipalidades debían pedirle autorización al Ejecutivo, lo que demoraba meses, lo que generaba malestar entre los jefes comunales. Para cambiar esa dinámica, el proyecto modificó la normativa vigente para darle la jurisdicción exclusiva a los municipios sobre el arbolado en calles, rutas y plazas de dominio municipal.

La iniciativa dice que los intendentes deberán presentar un Plan de Manejo Integral del Arbolado cada cuatro años ante la Provincia, con informes de ejecución anuales, ya que se planteó que se haga foco en una planificación ambiental más abarcativa. Deberán apuntar a la transición al policultivo para fomentar el uso de diversas especies combinadas para evitar que plagas masivas -como las que históricamente afectaron al olmo en Mendoza- destruyan grandes superficies verdes de forma simultánea.

En materia de eficiencia hídrica, la reforma establece la incorporación de especies con copas más pequeñas y mantenimiento económico mediante "poda mínima" para reducir la generación de residuos y optimizar el beneficio de sombra según la orientación solar.

Árbol caído en Luján de Cuyo.

La autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Ambiente, a través de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, para jurisdicciones provinciales y nacionales, mientras que cada municipio deberá designar su propia área responsable.

La Provincia tendrá las siguientes atribuciones:

  • Impulsar medidas que integren los oasis regionales en el control, la protección y la preservación del arbolado público.
  • Implementar programas obligatorios de educación ambiental en escuelas públicas.
  • Brindar asesoramiento y apoyo para la organización de programas de valorización y mantenimiento del arbolado y sus sistemas de riego.

Además, entre sus funciones estará la promoción y valorización del arbolado público, impulsando campañas de concientización y el uso de herramientas económicas, jurídicas y comunicacionales. A su vez, se estableció que la Provincia deberá involucrar a sectores productivos y comerciales.

Temas
Seguí leyendo

Ganó una camioneta y la devolvió: el gesto que ahora reconoce la Legislatura de Mendoza

Podés denunciar infracciones viales con tu celular: así funciona el nuevo sistema en Mendoza

Casi 150 nuevos legisladores asumirán en Mendoza y cambiará el mapa político

La comisión que está paralizada con legisladores que no se reúnen hace meses: los motivos y cuándo podría volver a funcionar

Un intendente radical le respondió a la vicegobernadora sobre la cifra de desaparecidos: "Es gravísimo"

Reunión clave en Godoy Cruz: cómo buscan sostener los municipios

Mendoza y Chile apuestan fuerte al Paso Pehuenche como corredor clave: qué evalúan

Cómo funcionará el nuevo centro de videovigilancia de la Ciudad de Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno de Mendoza dispuso la intervención total de los Bomberos Voluntarios de Guaymallén.

Los motivos del Gobierno para intervenir plenamente a los Bomberos Voluntarios de Guaymallén

Las Más Leídas

El robo ocurrió este martes en Lemos al 500 de Maipú.

Robaron una fortuna en una casa de Maipú

Sismo en Mendoza con epicentro en San Rafael.

Tembló en Mendoza en el feriado nacional: donde fue el epicentro

Grave accidente vial complica el tránsito en el Acceso Sur de Godoy Cruz.

Volcó un camión en el Acceso Sur: hay demoras en el tránsito

Crisis de los productores en San Rafael. video

Impactante testimonio desde San Rafael: cosecha con su esposa para sobrevivir

Qué esperar del pago de abril de las Becas Progresar 2026

Todo lo que debés saber sobre el próximo pago de la Beca Progresar 2026