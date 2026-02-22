22 de febrero de 2026
Demorados por lo que dejó la tormenta y con poca afluencia de votantes, ya se vota en seis departamentos

Las mesas quedaron conformadas pasadas las 8.30. En algunos colegios hubo tareas de limpieza tras la lluvia del sábado y la participación es baja en las primeras horas.

Por Sitio Andino Política

Las elecciones 2026 comenzaron este domingo en seis departamentos de Mendoza con demoras puntuales en la apertura de algunos establecimientos y una baja afluencia de votantes durante la mañana.

Hoy se vota en San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Santa Rosa, La Paz y Rivadavia para elegir concejales. Además, en el caso de San Rafael, se eligen convencionales para redactar la Carta Magna del departamento.

Durante la mañana se observó una baja concurrencia de votantes en estas elecciones 2026.
Elecciones 2026: hasta el momento, hay baja participación en los seis departamentos en los que se vota
Matías Stevanato tras emitir su voto: Es una jornada muy importante para todo Maipú
Stevanato tras emitir su voto: "Es una jornada muy importante para todo Maipú"

De acuerdo con el comunicado oficial de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, “todas las mesas quedaron conformadas desde las 8:35”. Si bien el horario previsto de inicio era a las 8, en ciertos colegios fue necesario realizar tareas de limpieza y acondicionamiento a raíz de la tormenta que afectó a distintas zonas de la provincia el sábado.

Desde el máximo tribunal provincial aclararon que los retrasos no estuvieron vinculados a la falta de autoridades de mesa, sino a cuestiones operativas derivadas del temporal.

Colegio Normal de San Rafael

Colegio Normal de San Rafael

Apertura con normalidad tras las demoras

Superados los inconvenientes iniciales, la totalidad de las mesas habilitadas comenzó a funcionar con normalidad. La Justicia Electoral monitorea el desarrollo de la jornada en los seis departamentos convocados a votar, donde los ciudadanos eligen cargos locales en el marco del calendario electoral 2026.

En los establecimientos se observó un movimiento moderado durante las primeras horas, con escasa presencia de votantes en comparación con otras jornadas electorales.

Aunque, se espera que la concurrencia aumente hacia el mediodía y la tarde.

Las mesas permanecerán abiertas hasta las 18, momento en el que comenzará el escrutinio provisorio. Como es habitual, podrán votar quienes se encuentren dentro del establecimiento al horario de cierre.

Dónde voto en Mendoza este domingo 22 de febrero: consultá el padrón electoral

Dónde voto en Mendoza este domingo 22 de febrero: consultá el padrón electoral

Lluvias y tormentas en Mendoza: cuáles fueron las zonas más afectadas

Mercado inmobiliario en transición: más viviendas en venta y un crédito hipotecario que reaparece

Mirá las imágenes inéditas del cráter del volcán Peteroa en Malargüe

Rescate contrarreloj: tres conductores quedaron atrapados por la crecida del río en el Dique Frías