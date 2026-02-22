Demorados por lo que dejó la tormenta y con poca afluencia de votantes, ya se vota en seis departamentos

Demorados por lo que dejó la tormenta y con poca afluencia de votantes, ya se vota en seis departamento

Las elecciones 2026 comenzaron este domingo en seis departamentos de Mendoza con demoras puntuales en la apertura de algunos establecimientos y una baja afluencia de votantes durante la mañana.

Hoy se vota en San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Santa Rosa, La Paz y Rivadavia para elegir concejales. Además, en el caso de San Rafael, se eligen convencionales para redactar la Carta Magna del departamento.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, “todas las mesas quedaron conformadas desde las 8:35”. Si bien el horario previsto de inicio era a las 8, en ciertos colegios fue necesario realizar tareas de limpieza y acondicionamiento a raíz de la tormenta que afectó a distintas zonas de la provincia el sábado .

Desde el máximo tribunal provincial aclararon que los retrasos no estuvieron vinculados a la falta de autoridades de mesa, sino a cuestiones operativas derivadas del temporal.

image Colegio Normal de San Rafael

Apertura con normalidad tras las demoras

Superados los inconvenientes iniciales, la totalidad de las mesas habilitadas comenzó a funcionar con normalidad. La Justicia Electoral monitorea el desarrollo de la jornada en los seis departamentos convocados a votar, donde los ciudadanos eligen cargos locales en el marco del calendario electoral 2026.

En los establecimientos se observó un movimiento moderado durante las primeras horas, con escasa presencia de votantes en comparación con otras jornadas electorales.

Aunque, se espera que la concurrencia aumente hacia el mediodía y la tarde.

Las mesas permanecerán abiertas hasta las 18, momento en el que comenzará el escrutinio provisorio. Como es habitual, podrán votar quienes se encuentren dentro del establecimiento al horario de cierre.