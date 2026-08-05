5 de agosto de 2026
{}
Sitio Andino
Dirección General de Escuelas

Escolaridad protegida: la apuesta de la DGE para que los alumnos de primaria no abandonen las aulas

La DGE implementó un nuevo sistema para acompañar a los alumnos de primaria en situaciones de riesgo, combatiendo activamente el abandono escolar en Mendoza.

Escolaridad protegida: la apuesta de la DGE para que los alumnos de primaria no abandonen las aulas.

Escolaridad protegida: la apuesta de la DGE para que los alumnos de primaria no abandonen las aulas.

 Por Natalia Mantineo

La Dirección General de Escuelas implementó el régimen de Escolaridad Protegida para respaldar a los alumnos de Nivel Primario en la provincia de Mendoza. Ante problemáticas de salud, ausentismo crítico o vulnerabilidad psicosocial, la cartera conducida por Tadeo García Zalazar busca articular respuestas pedagógicas flexibles que prevengan el abandono escolar.

Esta política pública, puesta en marcha tanto en escuelas públicas como privadas, reafirma el compromiso de la DGE con el derecho a la educación, garantizando la permanencia, asistencia y contención de cada niño.

DGE pone en marcha una nueva estrategia para evitar el abandono escolar en las escuelas primarias.

DGE pone en marcha una nueva estrategia para evitar el abandono escolar en las escuelas primarias.

DGE: un escudo de contención ante la vulnerabilidad

La medida fue oficializada a través de la Resolución N° 4590 de la Dirección General de Escuelas (DGE), corrigiendo el alcance de normativas previas para transformarla en un régimen de excepción amplio e integral.

Ya no se requiere únicamente contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) para acceder al beneficio, sino que se contempla cualquier contingencia debidamente acreditada que ponga en riesgo la trayectoria del alumno.

El ingreso a la Escolaridad Protegida abarca tres grandes causales:

  • Situaciones psicosociales complejas: problemáticas familiares o territoriales persistentes que impidan la asistencia regular.

  • Motivos de salud: cuadros médicos o tratamientos prolongados que requieran trayectorias alternativas.

  • Ausentismo crítico: inasistencias severas que sobrepasen los umbrales del Régimen de Asistencia y no puedan encauzarse por la vía ordinaria.

La medida contempla cualquier contingencia escolar, debidamente acreditada.

La medida contempla cualquier contingencia escolar, debidamente acreditada.

Circuito de intervención y acompañamiento

Para que un estudiante sea incorporado al régimen, se activa un protocolo coordinado por la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE). El proceso incluye la elaboración de un informe situacional, la presentación de certificaciones de respaldo y la posterior aprobación de la DAE Central.

Una vez otorgado el aval, el Docente Referente de Trayectorias (DRT), la maestra de grado y la Asesora Pedagógica de la sección diseñan un Plan Institucional de Acompañamiento adaptado a las necesidades particulares del niño. Asimismo, se firma un Acta Compromiso Familiar para involucrar a los adultos responsables en el proceso de contención y seguimiento. Los alumnos bajo esta condición quedan registrados en el sistema GEI bajo la sigla "EP".

Cursado flexible y virtualidad

Dentro de los dispositivos previstos por la DGE, se contempla la posibilidad de realizar adecuaciones temporales y curriculares, e incluso autorizar la modalidad de cursado virtual cuando las circunstancias del alumno lo requieran.

El plan tiene una duración de entre 30 y 90 días, con evaluaciones mensuales obligatorias. Una vez superadas las dificultades que originaron la intervención, el estudiante regresa al régimen escolar común, habiendo resguardado su derecho a la educación.

Temas
Seguí leyendo

Paro docente: en Mendoza hubo clases normales y el gremio concentró en el Nudo Vial

El proyecto del Gobierno para intentar resolver el déficit habitacional de los docentes mendocinos

Mendoza suma la figura del docente de apoyo en el Nivel Inicial

Por el Zonda, suspenden las clases para el turno vespertino y nocturo en toda la provincia

Suspenden las clases del turno tarde en toda Mendoza por el viento Zonda

Atención: en estos departamentos de Mendoza no habrá clases este viernes por la mañana

La Legislatura dio el primer paso para habilitar la licencia de conducir a los 17 años

Docentes de Mendoza ya pueden anotarse al Congreso de Matemática 5.0: todos los detalles

Lee además
La DGE deberá pagar una suma millonaria por un niño fracturado en una escuela.

Dura condena a la DGE por un menor accidentado en una escuela de Malargüe
La DGE capacita a sus docentes para acompañar a alumnos con discapacidad. Imagen creada con IA

Mendoza capacita a docentes para acompañar a alumnos con discapacidad
LO QUE SE LEE AHORA
La DGE deberá pagar una suma millonaria por un niño fracturado en una escuela.

Dura condena a la DGE por un menor accidentado en una escuela de Malargüe

Las Más Leídas

Cómo está hoy el Paso Los Libertadores: estado, horario y demoras para este 4 de agosto.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras

La tragedia de San Carlos debe abrir una investigación judicial, pero también una discusión pública más profunda. video

¿Quién es responsable de la tragedia de San Carlos?

Verónica pide ayuda para volver a ver a su hijo de 11 años.

El desesperado pedido de una mujer mendocina que no puede ver a su hijo

La denuncia motivó un operativo policial que culminó con la detención del dirigente sindical.

Un nuevo testimonio sacude la causa que involucra a Facundo Moyano

Fuerte avance de la Influenza A en Mendoza: ya son más de 800 los contagios registrados. magen creada con IA

Alerta por fuerte suba de Influenza A en Mendoza y mayor circulación del virus