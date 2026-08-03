La DGE suma al docente de apoyo en el Nivel Inicial: cuál será su función en el aula. Imagen creada con IA

El Nivel Inicial suma un recurso estratégico para enfrentar los desafíos de la heterogeneidad en el aula. En las últimas horas, la Dirección General de Escuelas formalizó la incorporación de una nueva figura clave en el sistema educativo de la provincia de Mendoza , se trata del Docente de Apoyo Institucional y a las Trayectorias (DAIT) .

La iniciativa, concebida para enriquecer las experiencias de aprendizaje en el inicio de la educación obligatoria, busca fortalecer la inclusiòn en el Nivel Inicial y evitar la interrupciòn de clases por contingencias.

El objetivo central de este nuevo rol es brindar respuestas oportunas y personalizadas a los distintos ritmos de desarrollo e inquietudes que presentan las infancias al ingresar al jardín.

DGE incospora la figura del docente de apoyo en el Nivel Inicial.

Lejos de ser un observador externo, el DAIT intervendrá en la dinámica cotidiana para diseñar e implementar estrategias flexibles.

Entre sus responsabilidades prioritarias se encuentran:

Acompañamiento a las trayectorias: diseñar abordajes específicos para niños y niñas que presenten dificultades de aprendizaje, desafíos conductuales o situaciones de discapacidad.

Trabajo en pareja pedagógica: planificar e ingresar al aula para co-enseñar junto a la maestra titular cuando la propuesta didáctica o la complejidad del grupo lo requieran.

Articulación interdisciplinaria: actuar como nexo de comunicación continua con el equipo de orientación, los directivos y las familias para dar seguimiento a cada caso.

El docente de apoyo intervendrá en la dinámica cotidiana para diseñar e implementar estrategias flexibles. Foto: Web

Sostenimiento de la jornada escolar

Además de su dimensión pedagógica e inclusiva, el rol del DAIT posee una función clave en la gestión y organización institucional. Ante situaciones imprevistas o licencias de corta duración por parte del personal de sala que no puedan cubrirse de manera inmediata a través del sistema habitual de suplencias, este profesional asumirá la conducción del grupo.

De este modo, la norma busca resolver un problema operativo recurrente, garantizando el cumplimiento efectivo del calendario lectivo y evitando la suspensión o interrupción de las clases para los más pequeños.

Una "ventana de oportunidad" decisiva

El director de Educación Inicial de la provincia, Marcelo García, remarcó la importancia de respaldar el trabajo docente frente a los escenarios dinámicos que se viven hoy en las aulas:

“En este marco, destacamos la incorporación de la nueva figura del docente de apoyo (DAIT), un perfil pensado para acompañar a las instituciones, a los equipos directivos y a las docentes de sala ante los desafíos cotidianos”.

Asimismo, el funcionario subrayó el valor a largo plazo que tiene intervenir a tiempo en esta etapa formativa: “Entendemos que los primeros años del desarrollo infantil son una ventana de oportunidad única. Por eso, el paso por el jardín de infantes, de los 3 a los 5 años, debe ser un espacio tan potente, cuidado y profundo, que fortalezca las bases para la continuidad en los siguientes niveles educativos y deje una marca significativa para toda la vida”.

Con la puesta en marcha de la Resolución 4536, Mendoza apuesta a consolidar aulas más preparadas para la diversidad y a blindar el proceso formativo desde los cimientos del sistema educativo.