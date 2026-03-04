Fiesta de la Cosecha: cómo llegar gratis, accesos y horarios de la Filarmónica y Las Pelotas. Imagen de archivo

Este miércoles, Mendoza celebra los 25 años de la Fiesta de la Cosecha en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo . El show central de Las Pelotas y la Orquesta Filarmónica será a las 21.30 . Para facilitar el acceso, habrá transporte gratuito . El predio abrirá a las 18 para disfrutar del Patio Malbec .

La propuesta musical de este año promete una fusión sonora sin precedentes. Bajo la dirección y arreglos del maestro Popi Spatocco , los himnos del rock nacional cobrarán una nueva dimensión con la actuación de Las Pelotas junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

La Fiesta de la Cosecha se realizará este miércoles, desde las 21.30.

El concierto central comenzará puntualmente a las 21.30 , un requisito indispensable para cumplir con la transmisión en vivo a través de la TV Pública y el canal de YouTube "El Vino Nos Une" .

Previamente, una selecta grilla de artistas locales, que incluye nombres como Celeste Fredes, Paula Neder y Lisandro Bertín, preparará el clima para una noche que se anticipa histórica.

Logística de transporte: cómo llegar sin costo

Para asegurar que todos los interesados puedan asistir de manera segura y ordenada, el Gobierno de Mendoza ha dispuesto un esquema especial de transporte gratuito.

Los asistentes podrán utilizar cualquier línea de transporte público para realizar trasbordo con los recorridos del Grupo 600, cuyo punto de referencia es el Control ubicado en Independencia 2690, Las Heras. Desde allí, las unidades especiales realizarán el traslado directo hasta el predio del Aeropuerto en los siguientes horarios:

Hacia el Aeropuerto: de 17 a 21.

Regreso del Aeropuerto: de 23.30 a 2.30.

colectivo grupo 600, ladr Los asistentes podrán llegar al Aeropuerto en transporte gratuito. Foto: Cristian Lozano

Recomendaciones para el ingreso y acceso

Con el fin de evitar aglomeraciones de último momento, las autoridades recomiendan un ingreso paulatino. El predio abrirá sus puertas a las 18, mientras que a las 19 darán inicio las actividades en el Patio Malbec.

Este espacio previo al show principal ofrecerá propuestas gastronómicas, degustaciones y espectáculos en vivo, permitiendo que el público se ubique con comodidad antes del inicio de la gala principal.

Fiesta de la Cosecha 2025.jpeg Las puertas del predio abrirán a las 18.

La Fiesta de la Cosecha no es solo un concierto; es la vigésima quinta edición de una ofrenda a la tierra que une a mendocinos y turistas en un brindis colectivo, consolidando al vino como el gran anfitrión de la jornada.

Todo lo que tenés que saber sobre la Fiesta de la Cosecha

¿Hay que pagar el colectivo para ir al Aeropuerto?

No. El servicio especial que sale desde el Control del Grupo 600 (Independencia 2690, Las Heras) es totalmente gratuito. Solo debés pagar el pasaje de la línea que utilices para llegar hasta ese punto de trasbordo.

¿A qué hora es recomendable llegar al predio?

Se recomienda llegar a partir de las 18 o 19. A esa hora abre el Patio Malbec con comida y shows previos. Llegar temprano te asegura un mejor lugar y un ingreso tranquilo antes de que empiece la transmisión oficial a las 21.30.

Si no puedo asistir, dónde se puede ver el show

El evento se transmitirá en vivo y en directo para todo el país. Podés sintonizar la pantalla de la TV Pública o conectarte al canal de YouTube "El Vino Nos Une" a partir de las 21.30.