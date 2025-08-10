Voz en contra

María Eugenia Vidal se baja de las elecciones y rechaza el acuerdo PRO–La Libertad Avanza

La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal ratificó su permanencia en el partido, pero se mostró en desacuerdo con la alianza con el oficialismo.

María Eugenia Vidal en contra del acuerdo político.

La dirigente, que afirmó que la decisión no fue personal, argumentó que el acuerdo era "malo para el PRO, para la gente y para el país". Tras dejar su banca, la diputada del PRO se quedará afuera de cargos de peso en los próximos comicios.

Vidal sostuvo en una entrevista publicada en el diario Clarín, que la decisión de no ser candidata se basó en la coherencia entre lo que sentía, pensaba y hacía. La expresidenta de la Fundación Pensar ya había manifestado su disconformidad con Mauricio y Jorge Macri, y les había comunicado que no participaría de las elecciones si se concretaba la alianza con el oficialismo.

María Eugenia Vidal: "Hay que tener identidad y valores"

La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires también dijo que la libertad de acción que el partido definió fue un error, ya que, en su opinión, “hay que tener identidad y valores e ideas que defender en todo el país”. No obstante, la diputada aclaró que no se irá del PRO y que tampoco se presentaría como candidata por otra lista.

Durante la entrevista, María Eugenia Vidal afirmó que aceptó la decisión de su partido, pero que era "honesta diciendo que no la comparto ni la acompaño".

También se refirió a la actualidad política y a la gestión del presidente Javier Milei, a quien le reconoció el "coraje de haber sostenido el equilibrio fiscal" y de haber bajado la inflación. Sin embargo, criticó el "insulto y la agresión" como estilo de comunicación, además de la falta de un presupuesto en el Congreso y los vetos presidenciales.

Para finalizar, Vidal también habló de la gestión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y sentenció que “hace seis años que me fui de la Provincia y Kicillof sigue hablando de la pesada herencia”.

La diputada también fue consultada sobre la situación de la expresidenta Cristina Fernández, sobre quien su diagnóstico fue contundente. "Es una política condenada por corrupción después de 15 años de investigación y de la intervención de 14 jueces. No tengo nada más para agregar", concluyó.

