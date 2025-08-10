dale lobo

Gimnasia visita a Chacho For Ever ¿Queda como único puntero? Hora y dónde verlo

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima se mide con el Aurinegro por una nueva fecha de la Primera Nacional de fútbol. Mirá los detalles del duelo.

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima es uno de los animadores del torneo (Foto: Prensa GyE).

Por Sitio Andino Deportes

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza se prepara para un partido fundamental en su búsqueda por el ascenso: este domingo desde las 16:30 horas visitará a Club Atlético Chaco For Ever en Resistencia, por la fecha 26 de la Primera Nacional de fútbol. Transmite TyC Sports Play.

Triunfo reciente del Lobo y liderazgo firme

El Mensana llega a este compromiso tras vencer 1 a 0 a Mitre de Santiago del Estero en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, con un gol de Imanol González que le permitió mantenerse en lo más alto de la tabla con 46 puntos y un partido pendiente.

El Lobo sacó adelante un compromiso complicado (Foto: Prensa GyE).
Por su parte, Chaco For Ever también viene en racha: ganó 1 a 0 en Salta frente a Central Norte y se posiciona como uno de los rivales directos en la pelea por el primer ascenso.

Un duelo de fútbol que promete intensidad y emoción

Este enfrentamiento es clave para ambos equipos que buscan afirmarse en la parte de arriba de la Zona B y continuar sumando en la recta final del torneo.

El Mensana, dirigido por Ariel Broggi, intentará mantener su buen momento y ampliar la diferencia, mientras que el conjunto chaqueño buscará aprovechar su localía para dar un golpe de autoridad y acortar distancias.

Próximos pasos en el torneo de la Primera Nacional

Luego de este partido, Gimnasia recibirá el sábado siguiente, a las 17:15 horas, en el estadio Parque a Almirante Brown, en un encuentro también trascendental para sus aspiraciones.

La síntesis del Club Atlético Gimnasia y Esgrima

Mirá el partido del Lobo en vivo

Los resultados de la Primera Nacional

Las posiciones de la Primera Nacional

