Tristeza en el cine: murió el actor Sam Neill, el inolvidable protagonista de Jurassic Park

Este lunes por la mañana, el mundo del cine recibió una triste noticia: a los 78 años murió el actor Sam Neill , el inolvidable protagonista de Jurassic Park. En esta nota, te contamos todos los detalles sobre su fallecimiento y el legado que dejó en la pantalla grande.

La noticia fue comunicada por la familia del actor a través de sus redes sociales, donde informaron que Sam Neill murió de manera "repentina e inesperada" . En el mismo mensaje, destacaron que transitó sus últimos instantes acompañado por sus afectos más cercanos.

" Sam estaba rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida ", señalaron en el comunicado, sin brindar mayores precisiones sobre las circunstancias del fallecimiento.

La muerte del intérprete sorprendió especialmente porque, meses atrás, había contado públicamente que el cáncer que enfrentaba se encontraba en remisión gracias a una terapia genética. Pese a ello, hasta ahora sus familiares no revelaron cuál fue la causa de su deceso.

Sam Neill como Alan Grant en Jurassic Park

Sam Neill y el éxito que alcanzó con Jurassic Park

Aunque construyó una extensa trayectoria en cine y televisión, el reconocimiento mundial le llegó en 1993 con Jurassic Park, la exitosa película de Steven Spielberg. Allí encarnó al doctor Alan Grant, un paleontólogo que termina involucrado en la visita a un innovador parque poblado por dinosaurios clonados.

En ese filme compartió protagonismo con Laura Dern, Jeff Goldblum y Richard Attenborough, y su interpretación de Alan Grant quedó inmortalizada como uno de los personajes más queridos de la franquicia y el papel que marcó para siempre su carrera.