5 de agosto de 2026
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Los Penitentes

La montaña vuelve a latir: Penitentes Park reabre con una jornada gratis para mendocinos

Tras más de siete años cerrado, Penitentes Park recibirá visitantes en una jornada imperdible. Conocé todos los detalles sobre la propuesta gratuita.

Tras más de siete años sin actividad, un mítico centro de montaña volverá a abrir sus puertas.

Tras más de siete años sin actividad, un mítico centro de montaña volverá a abrir sus puertas.

Foto:Yemel Fil
 Por Celeste Funes

Después de más de siete años sin actividad, Penitentes Park volverá a recibir visitantes y marcará su regreso con una propuesta especial para los amantes de la nieve. El próximo sábado 8 de agosto, el complejo ofrecerá una jornada con acceso gratuito a las pistas para quienes deseen practicar ski o snowboard.

Los asistentes mendocinos podrán utilizar sin costo los medios de elevación habilitados para la ocasión, entre ellos la telesilla Pircas, el Baby Lift y los Borers. La celebración también incluirá actividades especiales como un afterski con DJ en vivo y la tradicional bajada de antorchas, uno de los momentos más representativos de la temporada de nieve.

Qué actividades habrá además del ski y snowboard

Quienes prefieran disfrutar de la montaña sin practicar deportes de nieve también encontrarán alternativas disponibles durante la jornada. Penitentes Park mantendrá habilitado su paseo panorámico y la pista de trineos, propuestas pensadas para toda la familia que funcionarán con las tarifas habituales de temporada baja.

Los visitantes que necesiten equipamiento o indumentaria podrán acceder a un 20% de descuento en Límite Vertical, beneficio válido tanto en el local de Las Heras 583, en la Ciudad de Mendoza, como en la sucursal ubicada dentro del centro de montaña.

El complejo también apostará por una oferta gastronómica ampliada. Los espacios de comida permanecerán abiertos entre las 9 y las 18, mientras que desde las 16 hasta las 20 se desarrollará el espacio de afterski.

Quienes deseen asistir a Penitentes Park el próximo sábado 8 de agosto, podrán disfrutar de la tradicional bajada de antorchas, uno de los momentos más representativos de la temporada de nieve.

Quienes deseen asistir a Penitentes Park el próximo sábado 8 de agosto, podrán disfrutar de la tradicional bajada de antorchas, uno de los momentos más representativos de la temporada de nieve.

Entre las opciones disponibles estarán el tradicional restaurante La Herradura, con cafetería y comidas rápidas, y Lombardo, especializado en cocina regional preparada a los fuegos. La oferta se completará con los food trucks Cono Creps y Verde Pistacho, además de WineHouse, una vinoteca de montaña con vinos mendocinos, propuestas de maridaje, tapeo y tienda de regalos. También abrirá sus puertas un nuevo drugstore para brindar más servicios a los visitantes.

Cómo obtener el pase gratuito

Desde la organización informaron que los cupos serán limitados, por lo que quienes quieran participar deberán retirar previamente su entrada gratuita en la oficina comercial de Penitentes Park, ubicada sobre Avenida Las Heras 578, en la Ciudad de Mendoza.

Para agendar:

  • Fecha: sábado 8 de agosto.

  • Beneficio: acceso gratuito para mendocinos que practiquen ski o snowboard.

  • Medios habilitados: telesilla Pircas, Baby Lift y Borers.

  • Actividades especiales: afterski con DJ y bajada de antorchas.

  • Otros atractivos: paseo panorámico y pista de trineos con tarifa de temporada baja.

  • Entradas: gratuitas, con cupos limitados, disponibles en la oficina comercial de Penitentes Park.

Para información sobre novedades y el estado del parque, los canales oficiales @penitentespark (Instagram) y la línea +54 9 261 5368422 (WhatsApp).

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