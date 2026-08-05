Delitos Económicos tomó la causa del auto que nunca debió salir de la playa de secuestros

El accidente vial protagonizado por un Chevrolet Corsa el pasado 30 de julio terminó destapando una presunta maniobra fraudulenta que ahora investiga la Justicia. El automóvil debía permanecer secuestrado en la playa de la Municipalidad de Mendoza, pero habría sido retirado mediante documentación presuntamente falsificada y con una posible usurpación de identidad .

Ante la complejidad del caso, la investigación fue remitida a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos , donde se analizará la posible comisión del delito de estafa genérica . Según informó este miércoles el Ministerio Público Fiscal (MPF) , la causa quedó a cargo de la fiscal Mariana Pedot y el expediente permanecerá secreta mientras se desarrollan las medidas investigativas.

Todo comenzó cuando el Chevrolet Corsa protagonizó un violento siniestro vial sobre el Acceso Sur , a la altura del hipermercado Chango Más , en Guaymallén . El conductor circulaba con 2,15 gramos de alcohol por litro de sangre y, de acuerdo con la investigación, también habría amenazado al automovilista contra el que impactó.

Sin embargo, el choque derivó en un hallazgo inesperado. El vehículo debía permanecer secuestrado por una infracción anterior vinculada a una alcoholemia positiva y nunca tendría que haber estado circulando.

La situación llamó la atención de los familiares de la propietaria del automóvil, quien falleció en 2022. Al observar en los medios de comunicación las imágenes del accidente, su hijo denunció que el rodado había sido retirado de manera irregular, dando origen a una investigación que continúa avanzando.

Todo comenzó cuando el Chevrolet Corsa protagonizó un violento siniestro vial sobre el Acceso Sur.

Desde la Municipalidad de Mendoza señalaron que la entrega del vehículo se concretó tras la presentación de un poder presuntamente falsificado, el cual habría sido certificado por una escribana y posteriormente aceptado por un Juzgado de Paz.

Según consta en el expediente, un hombre identificado como Pablo Antonio Núñez presentó el título del automotor, la Cédula Verde, una Acta Extrapoder (Poder Amplio para Autorización para Conducir) fechada el 27 de enero de 2025, una póliza de seguro y un plan de pagos de deuda de ATM con sus respectivos comprobantes. Con esa documentación, el 19 de junio de 2025 se oficializó la entrega del Chevrolet Corsa.

La denuncia por presunta usurpación de identidad

No obstante, el propio Pablo Antonio Núñez se presentó posteriormente ante la Justicia para denunciar que jamás realizó ese trámite y que otra persona habría utilizado su identidad. Según declaró, quien conducía el automóvil el día del accidente habría utilizado su nombre, su apellido y un DNI presuntamente falsificado para identificarse ante las autoridades.

Además, aseguró que no era la primera vez que sufría una maniobra de este tipo, ya que durante 2025 denunció un hecho similar relacionado con el alquiler de un vehículo realizado utilizando su identidad.

Las causas que investiga la Justicia

En paralelo avanzan distintas investigaciones judiciales. La primera está a cargo de la Unidad Fiscal de Tránsito, dirigida por la fiscal Mariana Gutiérrez, y analiza las lesiones leves derivadas del accidente. Desde el MPF indicaron que de ese expediente podría desprenderse una contravención por alcoholemia positiva, aunque también advirtieron que la causa podría archivarse debido a que el propio lesionado habría sido el responsable del siniestro.

En paralelo avanzan distintas investigaciones judiciales.

La segunda investigación, inicialmente radicada en la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados, quedó bajo la dirección de la fiscal Mónica Fernández Poblet, quien investiga los presuntos delitos de falsificación de instrumento público y sustitución de identidad.

Desde el Ministerio Público Fiscal precisaron que "en ambos casos las investigaciones están en curso y se está produciendo prueba como citación de testigos, pedidos de informe, entre otras medidas".

Por otra parte, el expediente vinculado con el presunto fraude en la entrega del vehículo fue remitido a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, donde se evaluará la posible comisión del delito de estafa genérica.

La denuncia de la escribana por la falsificación de su firma

La investigación sumó un nuevo capítulo con la presentación realizada por la escribana Lorena Barzola, quien denunció formalmente que falsificaron un documento utilizando su firma para concretar el retiro del automóvil.

La escribana aseguró que el documento nunca estuvo relacionado con el Chevrolet Corsa involucrado en el accidente.

La profesional explicó que durante 2025 firmó un Formulario 08 correspondiente a otra operación, pero ese documento habría sido posteriormente adulterado para modificar completamente su contenido y utilizarlo en el trámite vinculado con el Chevrolet Corsa. Según sostuvo, el objetivo fue simular un instrumento válido que permitiera retirar el vehículo de la playa de secuestros.

En la denuncia presentada esta semana, Barzola afirmó que el documento original fue sometido a un procedimiento mediante el cual se eliminó el contenido original, se conservó su firma y luego se incorporó un nuevo texto destinado a gestionar el retiro del automóvil.

La escribana aseguró que el documento nunca estuvo relacionado con el Chevrolet Corsa involucrado en el accidente del Acceso Sur y aportó documentación para respaldar esa afirmación. Además, sostuvo que la maniobra no terminó allí. Según denunció, también falsificaron su firma en documentación presentada ante el Registro del Automotor para completar el trámite de entrega del vehículo.

"Con solo mirar la firma te das cuenta de que es falsa", afirmó la profesional, quien advirtió que el caso no sería un hecho aislado, sino una situación que "representa un grave problema para todo el Colegio Notarial".