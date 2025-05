Presentaron el libro"Celiaquía en familia": historias, herramientas y recetas para una vida sin gluten

Mariana Valdivieso sufrió graves síntomas y no lograba encontrar un diagnóstico que le permitiera tener calidad de vida y bienestar . Tras 20 años sin respuestas, empezó a sospechar que era celíaca . Sin embargo, los especialistas se negaban a hacerle los estudios correspondientes dado que no eran los síntomas convencionales de la enfermedad autoinmune. Después de insistir, llegó la confirmación: Mariana tenía celiaquía .

Presentación del libro Celiaquía en familia Mariana Valdivieso, una de las autoras del libro "Celiaquía en familia". Foto: Cristian Lozano

Mariana es Licenciada y Profesora en Ciencias de la Educación, y fue una alumna la que le sugirió que quizás tenía celiaquía, dado que padecía síntomas similares a los de su mamá. "Todo lo que sentía era extradigestivo, como migrañas muy intensas, miraba la luz y no podía abrir los ojos, las piernas me ardían, señales como uñas quebradizas, dos embarazos prematuros, un síncope. Mis síntomas no estaban asociados con los normales de la celiaquía como los digestivos", explicó.