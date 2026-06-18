Imágenes sensibles: la estremecedora lesión de Ismael Kone en Canadá que preocupó al mundo

La selección de fútbol de Canadá goleó a su par de Qatar por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 . No obstante, la nota del partido la dio —lamentablemente— el mediocampista Ismael Koné, quien sufrió una durísima lesión que recorrió todo el planeta .

Corría el minuto 5' del segundo tiempo, cuando el futbolista del Sassuolo de Italia tuvo un cruce en mitad de cancha con el qatarí Moise Bombito , quien barrió la pierna izquierda de Koné, provocándole una grave fractura expuesta , por la que tanto rivales como compañeros no salían del estupor.

DURA LESIÓN DE KONÉ El jugador de Canadá recibió una dura infracción de Madibo, que fue expulsado. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5FaVgiJyIr

El VAR revisó la jugada y, claro está, el árbitro chileno Cristián Reyes no tuvo otra opción que mostrarle la roja al defensor de Qatar, que sufrió la segunda expulsión del duelo, luego de la que ya había protagonizado Homam Al-Amin en el primer tiempo .

Afortunadamente, y para tranquilidad de familiares, compañeros y público en general, Koné salió conciente del campo de juego, haciendo gestos con el pulgar, para graficar que se encontraba bien, más allá de la severidad de la lesión.

Embed Koné se retiró en camilla, con oxígeno y SALUDANDO A LOS HINCHAS, mientras todo el estadio lo aplaudía de pie.



Qué momento… pic.twitter.com/fr0x93Tlvx https://t.co/nBPrCtbrZR — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 18, 2026

Un episodio lamentable, aunque fortuito, que deja una imagen muy dolorosa para este Mundial 2026.