18 de junio de 2026
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Selección de fútbol de Canadá

Imágenes sensibles: la estremecedora lesión de Ismael Kone en Canadá que preocupó al mundo

El mediocampista canadiense sufrió una fractura expuesta que recorrió todo el planeta, por un cruce desafortunado. no obstante, salió conciente. Las imágenes.

La lesión que recorrió el planeta.

La lesión que recorrió el planeta.

Foto: AP

Corría el minuto 5' del segundo tiempo, cuando el futbolista del Sassuolo de Italia tuvo un cruce en mitad de cancha con el qatarí Moise Bombito, quien barrió la pierna izquierda de Koné, provocándole una grave fractura expuesta, por la que tanto rivales como compañeros no salían del estupor.

El VAR revisó la jugada y, claro está, el árbitro chileno Cristián Reyes no tuvo otra opción que mostrarle la roja al defensor de Qatar, que sufrió la segunda expulsión del duelo, luego de la que ya había protagonizado Homam Al-Amin en el primer tiempo.

Afortunadamente, y para tranquilidad de familiares, compañeros y público en general, Koné salió conciente del campo de juego, haciendo gestos con el pulgar, para graficar que se encontraba bien, más allá de la severidad de la lesión.

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Un episodio lamentable, aunque fortuito, que deja una imagen muy dolorosa para este Mundial 2026.

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