18 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026 en vivo: partidos, resultados y goles del 18 de junio, minuto a minuto

Los mexicanos buscan su segunda victoria en el exigente Mundial 2026.

Los mexicanos buscan su segunda victoria en el exigente Mundial 2026.

El Mundial 2026 continúa con su calendario y en Sitio Andino te lo contamos minuto a minuto. Entrá a la nota y no lo pierdas.

Sitio Andino | Martín Sebastián Colucci
Por Martín Sebastián Colucci

EN VIVO

El Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, ya está en marcha. En esta cobertura en vivo encontrarás todos los partidos de este jueves 18 de junio de la cita mundialista, con resultados actualizados, goles, momentos destacados y el seguimiento minuto a minuto de cada encuentro

Seguí el minuto a minuto de los partidos del 18 de junio del Mundial 2026

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Las posiciones del Mundial 2026 tras la primera fecha

La primera fecha del Mundial 2026 llegó a su fin y dejó un escenario alentador para buena parte de las selecciones de Sudamérica. La gran noticia fue el contundente estreno de la Selección Argentina, que goleó a Argelia y quedó al frente del Grupo J, mientras que Colombia también arrancó con una victoria importante.

Por su parte, Brasil y Uruguay sumaron empates que los mantienen bien posicionados de cara a una segunda jornada que comenzará a definir el rumbo de cada zona.

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Octavo día del Mundial 2026: quiénes juegan este jueves 18 de junio

Luego de varias jornadas cargadas de intensidad, la agenda de este jueves 18 de junio destaca por el duelo que animarán el local México y Corea del Sur, desde las 22 (hora argentina), por la segunda fecha del Grupo A. El partido se llevará a cabo en el Estadio Guadalajara y el árbitro designado es el uruguayo Gustavo Tejera.

Los anfitriones llegan motivados por el triunfo en el siempre complicado partido inaugural, 2 a 0 ante Sudáfrica. El experimentado Javier Aguirre está obligado a hacer una modificación, por la expulsión de César Montes en la apertura del Mundial. Aunque podría no ser la única variante respecto al duelo con los africanos.

La Tri tendrá enfrente a uno de los seleccionados más ordenados y que demostraron un gran despliegue futbolístico en su primera presentación: Corea del Sur. Los asiáticos dieron vuelta el partido con República Checa, y lo hizo con fundamentos. El entrenador Hong Myung-bo apuesta a la posesión del balón y la presión rápida sin la pelota.

Si resultase un ganador de este encuentro, prácticamente se habrá asegurado la clasificación a dieciseiavos de final.

Gol Quiónez México Sudáfrica Mundial 2026
Quiñonez, una de las armas en ataque del local México.

Quiñonez, una de las armas en ataque del local México.

Por su parte, a las 13 (hora argentina), Chequia y Sudáfrica abrirán la agenda de hoy, con el objetivo de levantarse de las respectivas derrotas que sufrieron en la primera fecha. Otro traspié los dejaría casi eliminados del certamen.

Además, Suiza y Bosnia y Herzegovina, se cruzarán a las 16 (hora argentina) por la segunda fecha del Grupo B, que tiene a todos los integrantes de la zona con un punto, producto de sendos empates. Los dirigidos por Murat Yakin protagonizaron un sorpresivo empate ante Qatar en el debut, en tanto que los bosnios —al mando de Sergej Barbarez— igualaron con el local Canadá.

A las 19 (hora argentina), otro de los anfitriones de la Copa, Canadá, buscará su primer triunfo en Mundiales ante la sorpresa de la primera fecha, Qatar, que rescató un empate sobre la hora ante Suiza.

Qatar, Canadá Mundial 2026, gol Bualem Khoukhi 13-06-26 (01)
En el debut mundialista, Qatar le empató a Suiza en el último minuto.

En el debut mundialista, Qatar le empató a Suiza en el último minuto.

Todo indica que los clasificados de este grupo se definirán por detalles en la última fecha, por lo tanto será muy relevante lo que ocurra este jueves, cuando alguno se pueda "cortar" del resto o se mantenga la paridad absoluta.

El cronograma de este jueves 18 de junio en el Mundial 2026:

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