Mundial 2026 en vivo: partidos, resultados y goles del 18 de junio, minuto a minuto

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Octavo día del Mundial 2026: quiénes juegan este jueves 18 de junio

Luego de varias jornadas cargadas de intensidad, la agenda de este jueves 18 de junio destaca por el duelo que animarán el local México y Corea del Sur, desde las 22 (hora argentina), por la segunda fecha del Grupo A. El partido se llevará a cabo en el Estadio Guadalajara y el árbitro designado es el uruguayo Gustavo Tejera.

Los anfitriones llegan motivados por el triunfo en el siempre complicado partido inaugural, 2 a 0 ante Sudáfrica. El experimentado Javier Aguirre está obligado a hacer una modificación, por la expulsión de César Montes en la apertura del Mundial. Aunque podría no ser la única variante respecto al duelo con los africanos.

La Tri tendrá enfrente a uno de los seleccionados más ordenados y que demostraron un gran despliegue futbolístico en su primera presentación: Corea del Sur. Los asiáticos dieron vuelta el partido con República Checa, y lo hizo con fundamentos. El entrenador Hong Myung-bo apuesta a la posesión del balón y la presión rápida sin la pelota.

Si resultase un ganador de este encuentro, prácticamente se habrá asegurado la clasificación a dieciseiavos de final.

Gol Quiónez México Sudáfrica Mundial 2026 Quiñonez, una de las armas en ataque del local México. Foto: Prensa FIFA

Por su parte, a las 13 (hora argentina), Chequia y Sudáfrica abrirán la agenda de hoy, con el objetivo de levantarse de las respectivas derrotas que sufrieron en la primera fecha. Otro traspié los dejaría casi eliminados del certamen.

Además, Suiza y Bosnia y Herzegovina, se cruzarán a las 16 (hora argentina) por la segunda fecha del Grupo B, que tiene a todos los integrantes de la zona con un punto, producto de sendos empates. Los dirigidos por Murat Yakin protagonizaron un sorpresivo empate ante Qatar en el debut, en tanto que los bosnios —al mando de Sergej Barbarez— igualaron con el local Canadá.

A las 19 (hora argentina), otro de los anfitriones de la Copa, Canadá, buscará su primer triunfo en Mundiales ante la sorpresa de la primera fecha, Qatar, que rescató un empate sobre la hora ante Suiza.

Qatar, Canadá Mundial 2026, gol Bualem Khoukhi 13-06-26 (01) En el debut mundialista, Qatar le empató a Suiza en el último minuto. Foto: Qatar Football Association

Todo indica que los clasificados de este grupo se definirán por detalles en la última fecha, por lo tanto será muy relevante lo que ocurra este jueves, cuando alguno se pueda "cortar" del resto o se mantenga la paridad absoluta.

El cronograma de este jueves 18 de junio en el Mundial 2026: