18 de junio de 2026
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Maxi López

Fiebre mundialista: Maxi López reveló la insólita cábala que le exigen los hinchas de la Selección Argentina

Una accidentada llegada al debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, terminó en cábala para el exfutbolista Maxi López.

Fiebre mundialista: Maxi López reveló la insólita cábala que le exigen los hinchas de la Selección Argentina

Fiebre mundialista: Maxi López reveló la insólita cábala que le exigen los hinchas de la Selección Argentina

Por Sitio Andino Deportes

La locura por la Scaloneta en el Mundial 2026 no conoce de límites, y esta vez le tocó sufrirla en carne propia a Maxi López. Tras el triunfazo inicial del conjunto nacional ante Argelia por 3 a 0, el exfutbolista quedó atrapado en una inesperada exigencia de los hinchas: le ruegan que repita un insólito retraso como cábala.

El debut de Argentina arrancó torcido en la previa para el exdelantero, quien viajó a Estados Unidos para realizar la cobertura periodística y de streaming del torneo. Una cadena de contratiempos lo obligó a ingresar al estadio de Kansas diez minutos tarde, justo cuando el partido ya había comenzado. "Tengo muchos mensajes que me dicen que tengo que respetar la cábala. No fue cábala, no fue cábala. Entré tarde, pero Argentina ganó tres a cero", relató entre risas el rubio desde Miami, asombrado por la mística que generó su demora.

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¿Cómo nació el nuevo ritual de Maxi López para este Mundial 2026?

El contratiempo se originó por pura burocracia y mala fortuna de viaje. Según detalló en sus redes sociales, el ex River padeció "un vuelo cancelado + 7 horas para acreditarme" en el Arrowhead Stadium, lo que arruinó sus planes de puntualidad extrema. "Y los que me conocen saben que siempre llego puntual a todos lados, pero esta vez no dependía de mí", aclaró López frente a los comentarios que estallaron en Instagram pidiéndole que "sostenga" el error de cara al partido frente a Austria.

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La complicidad de la producción para el lunes

Lejos de renegar de las cábalas, Maxi buscó el aval de sus compañeros de ruta, el productor Manu Olivari y el directivo de Telefe, Fede Levrino. En una charla distendida, les preguntó directamente si debía respetar la orden del público. Tras recibir el visto bueno unánime de su equipo de trabajo, el exjugador no dudó en confirmar que cumplirá el deseo de la gente en el próximo compromiso clave. “Me parece que voy a entrar tarde para que siga como está yendo todo”, lanzó divertido y completamente entregado a la superstición popular.

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