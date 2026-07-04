4 de julio de 2026
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Sitio Andino
Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba

El Tomba visita a Bolívar con la premisa de volver a la pelea por el Reducido

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba choca con Ciudad Bolívar por una nueva fecha de la Primera Nacional. Mirá los detalles del duelo.

El Tomba quiere los tres puntos.

El Tomba quiere los tres puntos.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba comenzará este sábado la segunda rueda de la Primera Nacional cuando visite a Bolívar, por la fecha 19, primera de los partidos de vuelta de la Zona A. El conjunto dirigido por Pablo De Muner buscará iniciar una remontada que lo acerque nuevamente a los puestos de Reducido, con la ilusión intacta de regresar cuanto antes a la Primera División.

Uno de los grandes déficits de Godoy Cruz estuvo en su rendimiento como visitante, condición en la que dejó escapar muchos puntos y nunca logró encontrar la regularidad necesaria para sostenerse entre los principales puestos de la Zona A. En su última presentación fuera de Mendoza cayó 1-0 ante Almirante Brown en Isidro Casanova, resultado que acentuó la necesidad de empezar a hacerse fuerte lejos del Feliciano Gambarte.

De Muner suma dos refuerzos para la segunda rueda

Con el objetivo de potenciar el plantel, Pablo De Muner contará con dos incorporaciones importantes. El experimentado defensor Diego Viera, quien ya vistió la camiseta del club en un ciclo anterior, regresó para aportar jerarquía a la última línea.

Además, se sumó el volante central Benjamín Schamine, de 22 años, proveniente de O'Higgins de Chile, una apuesta para reforzar la mitad de la cancha de cara a un tramo decisivo del campeonato.

Enfrente estará un Bolívar que, pese a ser un recién ascendido, realizó una destacada primera rueda, llega con un buen colchón de puntos y, hasta el momento, se mantiene en puestos de clasificación.

Hora, TV y árbitro

El encuentro se disputará este sábado, desde las 16.30, en Bolívar.

  • Partido: Bolívar vs. Godoy Cruz
  • Hora: 16.30
  • TV: LPF Play
  • Árbitro: Javier Delbarba

Lo que viene para Godoy Cruz

Tras este compromiso, el calendario seguirá siendo exigente para el Tomba. Por la fecha 20 de la Primera Nacional, el equipo mendocino volverá a jugar el domingo, también desde las 16.30, cuando reciba a Defensores de Belgrano en el estadio Feliciano Gambarte.

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