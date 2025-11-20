Autismo en las aulas: un fallo histórico reafirma la inclusión escolar en Argentina.

Un fallo judicial que hizo lugar a un amparo presentado por el arquero de Independiente, Rodrigo Rey , y su pareja, María Laura Cáceres, cambia el sentido de inclusión de niños con autismo en las escuelas de Argentina e impactará directamente en familias con niños que tienen esta condición.

La controversia se originó cuando la institución a la que asistían los hijos del deportista, que gestiona el Colegio de City Bell, notificó a la familia Rey que no renovaría la matrícula de los niños, Renata y Benicio, este último diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) . La decisión fue interpretada por los padres como un acto de discriminación y una vulneración al derecho de la educación inclusiva.

El tribunal resolvió "hacer lugar al amparo" y "condenar" a la entidad educativa. La clave del fallo radica en que el juzgado consideró la exclusión como un caso de discriminación indirecta , al generar un impacto desproporcionado por motivos de discapacidad y no lograr justificar la medida con una finalidad legítima.

Rodrigo Rey logró un fallo histórico en el abordaje del autismo las escuelas. Imagen de archivo.

Garantizar la continuidad escolar de ambos niños hasta la finalización de sus ciclos educativos (nivel Secundario).

Disponer los ajustes razonables necesarios para la inclusión educativa de Benicio, asegurando su acceso a una educación plena, integradora e inclusiva.

Realizar instancias de capacitación en materia de discapacidad y derechos humanos para todo su personal, como "garantía de no repetición".

autismo escuelas estudiante clases alumno niño educación estrés.jpeg

‍‍‍ Un impacto para cientos de familias

El fallo a favor de los hijos de Rey representa un avance judicial de gran magnitud, con un potencial impacto en las familias argentinas con niños con TEA.

Pese a que la normativa nacional garantiza la inclusión, muchas jurisdicciones aún carecen de la contención y el acompañamiento que el sistema educativo está obligado a proporcionar.

La resolución, que insta a fortalecer el vínculo entre los padres y la dirección de la Fundación con un trato respetuoso, subraya el Interés Superior de los Niños como el principio rector para garantizar que Benicio y Renata puedan desarrollarse plenamente en un entorno educativo armonioso.

Fuente N.A.