Autismo en las aulas: un fallo histórico reafirma la inclusión escolar en Argentina

Es tras un amparo que presentó el arquero Rodrigo Rey contra una institución escolar que rechazó la matrícula de sus hijos, uno de ellos con autismo.

Un fallo judicial que hizo lugar a un amparo presentado por el arquero de Independiente, Rodrigo Rey, y su pareja, María Laura Cáceres, cambia el sentido de inclusión de niños con autismo en las escuelas de Argentina e impactará directamente en familias con niños que tienen esta condición.

Rodrigo Rey logró un fallo histórico en el abordaje del autismo las escuelas. Imagen de archivo.

Autismo en las escuelas: discriminación indirecta y condena

El tribunal resolvió "hacer lugar al amparo" y "condenar" a la entidad educativa. La clave del fallo radica en que el juzgado consideró la exclusión como un caso de discriminación indirecta, al generar un impacto desproporcionado por motivos de discapacidad y no lograr justificar la medida con una finalidad legítima.

La sentencia exige a la Fundación José Manuel Estrada:

  • Garantizar la continuidad escolar de ambos niños hasta la finalización de sus ciclos educativos (nivel Secundario).

  • Disponer los ajustes razonables necesarios para la inclusión educativa de Benicio, asegurando su acceso a una educación plena, integradora e inclusiva.

  • Realizar instancias de capacitación en materia de discapacidad y derechos humanos para todo su personal, como "garantía de no repetición".

‍‍‍ Un impacto para cientos de familias

El fallo a favor de los hijos de Rey representa un avance judicial de gran magnitud, con un potencial impacto en las familias argentinas con niños con TEA.

Pese a que la normativa nacional garantiza la inclusión, muchas jurisdicciones aún carecen de la contención y el acompañamiento que el sistema educativo está obligado a proporcionar.

La resolución, que insta a fortalecer el vínculo entre los padres y la dirección de la Fundación con un trato respetuoso, subraya el Interés Superior de los Niños como el principio rector para garantizar que Benicio y Renata puedan desarrollarse plenamente en un entorno educativo armonioso.

