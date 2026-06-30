1 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Departamento General de Irrigación

Irrigación inauguró un parque solar que abastecerá a sus dependencias en Mendoza

El parque solar permitirá por primera vez inyectar energía a la red, convirtiendo a Irrigación en un “usuario generador”.

Irrigación inauguró un parque solar que abastecerá a sus dependencias en Mendoza

Irrigación inauguró un parque solar que abastecerá a sus dependencias en Mendoza

Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Energía

El Departamento General de Irrigación puso en marcha un parque solar ubicado en el Valle de Uco que alimentará con energía limpia a las dependencias. Con 500 paneles fotovoltaicos y una capacidad de 250 kilovoltiamperios (kVA), la entidad se convirtió en generador de energía e inyecta electricidad a la red.

El titular de Irrigación, Sergio Marinelli, inauguró un Parque de Generación Fotovoltaico en el predio del Dique Valle de Uco, ubicado en Campo de Los Andes, departamento de Tunuyán. Lo acompañaron los intendentes Ulpiano Suárez de Capital y Alejandro Morillas de San Carlos.

parque solar valle de uco irrigación
La energía se inyecta a la red de distribución de Edemsa.

La energía se inyecta a la red de distribución de Edemsa.

Una obra energética para Irrigación

En el parque hubo una inversión de $410 millones, cuenta con 500 paneles solares de 550 watts pico, además de dos inversores inteligentes. La energía se inyecta a la red de distribución de Edemsa y así Irrigación se convierte, por primera vez, en lo que la Ley 27.424 llama un “usuario generador”: un organismo que recibe energía de la red y también la produce para otros.

En términos operativos, el parque compensará una parte significativa del consumo eléctrico de las sedes de Irrigación en toda la provincia, reduciendo la dependencia de fuentes convencionales. En términos ambientales, la reducción de emisiones equivale a la captura anual de monóxido de carbono que realizarían 6.000 árboles.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por DGI (@irrigacionmza)

“Haber hecho este parque no es un gesto simbólico. Es algo concreto que se enmarca en nuestro Plan Hídrico Provincial, que entiende la gestión del agua y la transición energética como dos caras del mismo desafío”, indicó Marinelli.

“Este parque solar nos permite atender toda la demanda energética de las dependencias de Irrigación, a excepción de las tres subdelegaciones del sur: la del río Diamante en San Rafael, del río Atuel en Alvear y la Jefatura de Malargüe, porque ahí ya teníamos paneles funcionando, por lo que ya cubren desde antes su propia energía”, agregó.

El razonamiento de fondo es que si el agua que alimenta los ríos mendocinos depende del deshielo de alta montaña, y si el cambio climático hace ese ciclo cada vez menos predecible, entonces la gestión hídrica eficiente requiere también autonomía energética. Un organismo que gasta menos energía convencional y genera la propia no solo ahorra: se vuelve más resiliente frente a escenarios de escasez futura.

Temas
Seguí leyendo

El canal de San Rafael que será renovado para evitar pérdidas de agua

Mendoza busca evaluar el potencial del petróleo no convencional de la Cuenca Cuyana para atraer inversiones

Minería binacional: el anuncio de Mendoza en Chile para impulsar nuevos proyectos

Qué es la remediación ambiental y qué hace la CNEA en la mina de uranio de San Rafael

Vanadio: el mineral estratégico que apareció junto al uranio y el cobre en Huemul y que gana protagonismo por la transición energética

La gran cita de la minería ya tiene fecha: Mendoza reunirá a los principales referentes del sector

Luz verde para una obra clave de Vaca Muerta: aprueban el RIGI para el gasoducto que permitirá exportar GNL

Sin fondos de Nación, la Provincia encara una obra para mejorar el sistema eléctrico del Gran Mendoza

Lee además
Limpieza de cupos en Malargüe.

Irrigación destacó que la limpieza de cauces "es un trabajo solidario"
San Carlos avanza con obras hídricas.

La inversión millonaria que busca cambiar el uso del agua en el Valle de Uco
LO QUE SE LEE AHORA
La Provincia lanzó un concurso público para estudiar la Formación Cacheuta, la principal roca generadora de petróleo de la cuenca.

Mendoza busca evaluar el potencial del petróleo no convencional de la Cuenca Cuyana para atraer inversiones

Las Más Leídas

La búsqueda de Elizabeth Vela en San Rafael tuvo el peor desenlace.

Hallaron sin vida a Elizabeth Vela tras días de intensa búsqueda en San Rafael

El frío podría estar acompañado a partir del miércoles con nevadas en Malargüe.

La ciudad más fría de la Argentina está en Mendoza: dónde se registró el récord

Mundial en vivo 2026: Francia gana con autoridad y en su camino se cruza el Paraguay de Alfaro EN VIVO

Mundial en vivo 2026: Francia gana con autoridad y en su camino se cruza el Paraguay de Alfaro

Jardín Manaslú de Las Heras busca reunir $405.000 para evitar el corte del gas.

Un jardín comunitario de Las Heras pide ayuda urgente para evitar el corte de gas y sostener su comedor

Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 30 de junio