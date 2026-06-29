San Carlos avanza con obras hídricas que beneficiarán a más de 6.300 hectáreas productivas

Con una inversión histórica financiada a través de los fondos de resarcimiento , el Departamento General de Irrigación avanza en la ejecución de tres obras estratégicas para modernizar el sistema de riego en San Carlos . Los proyectos beneficiarán a más de 6.300 hectáreas productivas y a cientos de productores del Valle de Uco, mejorando la eficiencia en el uso del agua y fortaleciendo el desarrollo agrícola de la región.

En ese marco, el intendente Alejandro Morillas , el superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli , y el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez , recorrieron los avances de las obras en Altamira, Dumas y Canal de Calise , donde se ejecutan trabajos destinados a optimizar el aprovechamiento del recurso hídrico y ampliar la superficie bajo riego.

Los proyectos contemplan la construcción de grandes reservorios de almacenamiento , más de 119 kilómetros de redes de tuberías presurizadas , el revestimiento de canales , la instalación de compuertas , además de nuevos sistemas de medición y control de caudales .

Estas intervenciones permitirán reducir las pérdidas de agua por infiltración y evaporación , avanzar hacia un sistema de riego presurizado por gravedad y mejorar el aprovechamiento del recurso para la producción agrícola.

image

Beneficio para productores del Valle de Uco

Las obras alcanzarán a productores de La Consulta, Eugenio Bustos, Chilecito, Pareditas y otras localidades del departamento, quienes contarán con una infraestructura más moderna y eficiente para el desarrollo de sus actividades.

Además de optimizar la distribución del agua, los proyectos facilitarán la incorporación de nuevas tecnologías de riego, promoviendo una mayor productividad y sostenibilidad en el sector agropecuario.

image

Trabajo conjunto para fortalecer la infraestructura hídrica en San Carlos

Desde el municipio destacaron que estas obras son el resultado del trabajo articulado entre el Departamento General de Irrigación, el Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de San Carlos, con el objetivo de fortalecer la infraestructura hídrica y acompañar el crecimiento productivo del departamento.

La iniciativa busca consolidar un modelo de gestión del agua más eficiente, garantizar un mejor aprovechamiento del recurso y generar condiciones que impulsen el desarrollo sostenible del Valle de Uco.