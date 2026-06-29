29 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
San Carlos

San Carlos avanza con obras hídricas que beneficiarán a más de 6.300 hectáreas productivas

Los proyectos beneficiarán a productores de La Consulta, Eugenio Bustos, Chilecito, Pareditas y otras localidades de San Carlos.

San Carlos avanza con obras hídricas.

San Carlos avanza con obras hídricas.

Por Sitio Andino Departamentales

Con una inversión histórica financiada a través de los fondos de resarcimiento, el Departamento General de Irrigación avanza en la ejecución de tres obras estratégicas para modernizar el sistema de riego en San Carlos. Los proyectos beneficiarán a más de 6.300 hectáreas productivas y a cientos de productores del Valle de Uco, mejorando la eficiencia en el uso del agua y fortaleciendo el desarrollo agrícola de la región.

En ese marco, el intendente Alejandro Morillas, el superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli, y el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, recorrieron los avances de las obras en Altamira, Dumas y Canal de Calise, donde se ejecutan trabajos destinados a optimizar el aprovechamiento del recurso hídrico y ampliar la superficie bajo riego.

image

Obras clave para modernizar el sistema de riego

Los proyectos contemplan la construcción de grandes reservorios de almacenamiento, más de 119 kilómetros de redes de tuberías presurizadas, el revestimiento de canales, la instalación de compuertas, además de nuevos sistemas de medición y control de caudales.

Estas intervenciones permitirán reducir las pérdidas de agua por infiltración y evaporación, avanzar hacia un sistema de riego presurizado por gravedad y mejorar el aprovechamiento del recurso para la producción agrícola.

image

Beneficio para productores del Valle de Uco

Las obras alcanzarán a productores de La Consulta, Eugenio Bustos, Chilecito, Pareditas y otras localidades del departamento, quienes contarán con una infraestructura más moderna y eficiente para el desarrollo de sus actividades.

Además de optimizar la distribución del agua, los proyectos facilitarán la incorporación de nuevas tecnologías de riego, promoviendo una mayor productividad y sostenibilidad en el sector agropecuario.

image

Trabajo conjunto para fortalecer la infraestructura hídrica en San Carlos

Desde el municipio destacaron que estas obras son el resultado del trabajo articulado entre el Departamento General de Irrigación, el Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de San Carlos, con el objetivo de fortalecer la infraestructura hídrica y acompañar el crecimiento productivo del departamento.

La iniciativa busca consolidar un modelo de gestión del agua más eficiente, garantizar un mejor aprovechamiento del recurso y generar condiciones que impulsen el desarrollo sostenible del Valle de Uco.

Temas
Seguí leyendo

Se viene una fecha clave en las categorías Tradicionales: los punteros ponen en juego la cima en San Carlos

Árbol por árbol: el novedoso relevamiento que realizó San Carlos

Una semana de actividades para promover el respeto y la igualdad en el Valle de Uco

Revuelo y confusión por la muerte de una menor en San Carlos

Familias piden cobertura y la Legislatura analiza proyectos sobre equinoterapia

Irrigación destacó que la limpieza de cauces "es un trabajo solidario"

Ruta Nacional 143: el Gobierno busca acelerar una reconstrucción histórica Opciones de bajadas

La garrafa social aumentó fuerte en el Valle de Uco: el nuevo valor

Lee además
El robo ocurrió durante el fin de semana en La Consulta, San Carlos. video

Millonario robo a una conocida familia de San Carlos
Dos hechos alarmaron al Valle de Uco: un voraz incendio en San Carlos y un robo en Tupungato

Preocupación en el Valle de Uco por un incendio de grandes dimensiones y un robo
LO QUE SE LEE AHORA
Experiencias de nuevas construcciones de corrales en Malargüe. video

Corrales hechos con cubiertas recicladas es una alternativa sustentable que gana terreno

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy domingo 28 de junio: números ganadores del sorteo 3386

Resultados del Quini 6 hoy domingo 28 de junio: números ganadores del sorteo 3386

Ola polar en Mendoza: ¿cuándo nevará en el llano y qué día será el más frío de la semana?.

Ola polar en Mendoza: ¿cuándo nevará en el llano y qué día será el más frío de la semana?

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1360 del domingo 28 de junio

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1360 del domingo 28 de junio

Terrible incendio en el café El Forastero, en el ingreso a Uspallata. 

Pérdidas totales: se incendió un conocido café de Uspallata

Auditorio Ángel Bustelo: una reconocida empresaria se hará cargo de la gastronomía del lugar.

Una conocida empresaria manejará la gastronomía del Ángel Bustelo