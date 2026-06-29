29 de junio de 2026
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Sitio Andino
Godoy Cruz

Godoy Cruz ofrece talleres gratuitos de costura, macramé y confección de cinturones

El Municipio de Godoy Cruz llevará adelante tres capacitaciones gratuitas durante la primera semana de julio.

Talleres y capacitaciones en Godoy Cruz.

Talleres y capacitaciones en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipio de Godoy Cruz continúa impulsando espacios de capacitación en los barrios y, durante la primera semana de julio, ofrecerá tres talleres gratuitos destinados a vecinos interesados en aprender nuevos oficios, desarrollar habilidades manuales o potenciar proyectos personales.

Las actividades serán gratuitas, con ingreso libre, y se desarrollarán de 9.30 a 12 en diferentes comunidades del departamento.

Taller de costura y arreglos de ropa en Piedra Blanca

El miércoles 1 de julio, la Comunidad de Piedra Blanca será sede del Taller de Arreglos de Ropa, donde los participantes aprenderán a realizar reparaciones básicas de costura a mano y conocerán el funcionamiento inicial de la máquina de coser.

La propuesta apunta a brindar herramientas útiles para el cuidado, reutilización y prolongación de la vida útil de las prendas, promoviendo además prácticas de consumo responsable.

Macramé: una propuesta para desarrollar la creatividad en Godoy Cruz

El jueves 2 de julio, la capacitación llegará a la Comunidad de Dique Maure con un Taller de Macramé, orientado a quienes deseen iniciarse en esta técnica artesanal.

Durante la jornada, los asistentes aprenderán distintos tipos de nudos para confeccionar objetos decorativos y funcionales, combinando creatividad, diseño y producción artesanal.

Taller para aprender a confeccionar cinturones de cuero

La agenda concluirá el viernes 3 de julio en la Comunidad de Campo Papa, donde se dictará un Taller de Confección de Cinturones.

Los participantes conocerán todo el proceso de elaboración, desde el corte del cuero hasta el armado y las técnicas de decoración, incorporando herramientas básicas de este oficio.

Cómo inscribirse en Godoy Cruz

Todos los talleres son gratuitos y están abiertos a la comunidad. Quienes deseen obtener más información o realizar consultas pueden comunicarse al 261 306-4910.

Con estas propuestas, la Municipalidad de Godoy Cruz continúa fortaleciendo las políticas de capacitación, inclusión y desarrollo de oficios, acercando nuevas oportunidades de aprendizaje a los distintos barrios del departamento.

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