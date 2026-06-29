"La garrafa en tu barrio": cuánto cuesta y dónde conseguirla del 29 de junio al 4 de julio

El programa La garrafa en tu Barrio sigue llegando a los departamentos de Menodoza. Foto: Gobierno de Mendoza

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Por Sitio Andino Departamentales







El operativo del Gobierno de la provincia de Mendoza para distribuir la garrafa subsidiada en zonas vulnerables tiene como objetivo aliviar el bolsillo de quienes no poseen gas de red y garantizar su derecho de acceso. Durante esta semana del 29 de junio al 4 de julio, el programa visitará los distintos departamentos.

Tras los aumentos de hasta un 78,6% que se confirmaron el pasado 24 de junio para distintos departamentos, esta semana se registra una nueva suba en las comunas del Gran Mendoza, Valle de Uco, el sur provincial y zonas de Alta Montaña. ¿Cómo quedan los valores?

Con precios de hasta $16.000, esto cuesta la garrafa social de 10 kg en Mendoza $14.000 en Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz .

y . $14.500 en los departamentos de Tunuyán , Tupungato y San Carlos .

, y . $15.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $15.000 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo, Lavalle, Las Heras, San Rafael y General Alvear .

y . $16.000 en Malargüe.

Qué documentación se debe presentar Envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES .

y la de la . Jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI .

con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del . Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD), y si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI del autorizado. Cronograma de La Garrafa en tu Barrio del 29 de junio al 4 de julio Lunes 29 Guaymallén Colonia Segovia: Calle Buenos Vecinos 3569. A las 9:30.

Colonia Segovia: Barrio Buenos Vecinos. Manzana: D. Casa: 2. A las 11.

Colonia Segovia: Subdelegación Colonia Segovia. Carril a Lavalle y Buenos Vecinos. A las 12.

El Sauce: Barrio Jardín del Sauce. Las Alondras y Los Olivos. A las 13:30. General Alvear Ciudad: El Desvío. Biblioteca. A las 9.

Ciudad: Barrio El Parque. S.U.M. Calle San Juan y Santiago Medina. A las 10:45. Rivadavia Los Campamentos: La Forestal. Escuela Nº 1-402 “Enrique Tittarelli”. A las 10.

Los Campamentos: Barrio Titarelli. Escuela “Bautista Gargantini”. A las 10:30.

Los Campamentos: La Verde. Escuela nº 1-058 “Heriberto Baeza”. A las 11.

Los Campamentos: Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 11:30. Maipú Lunlunta: Barrios Recoaro, Jardín Lunlunta y Cooperativa. Plaza Nuestra Señora del Tránsito. Calle Videla Aranda y Remedios de Escalada de San Martín. A las 9:30.

Barrancas: Ruta Provincial Nº 14. Kilómetro 10990. El Jume. A las 10:30.

Barrancas: Unión Vecinal El Alto. Calle El Alto s/n. A las 11:30. San Martín Ciudad: Barrio Güemes. Plaza. A las 14.

Buen Orden: Barrio Valentini. Ingreso a barrio. A las 15.

Buen Orden: Barrio Buen Orden. Espacio Verde. A las 16. Las Heras El Plumerillo: Barrio Belgrano. Gimnasio Nº 10. Matheu y Martino. A las 9:30.

El Resguardo: CEDRyS Nº 1. Juan Maza y Catamarca. A las 10:30.

El Resguardo: Barrio 26 de Enero. Calle 2 y Lumiere. A las 11:30. Santa Rosa El Divisadero: Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. A las 15.

12 de Octubre: Barrio Santa Rita. A las 15:30.

25 de Mayo: Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincial Nº 50. Kilómetro 1012. A las 16.

25 de Mayo: Frente a Barrio Promotor. A las 16:30.

El Marcado: Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. A las 17.

El Marcado: Barrio Molina Cabrera. A las 17:30. Las Heras Uspallata: Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 10.

Uspallata: Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 10:30.

Uspallata: Barrio IPV. Plaza Sarmiento. A las 11. Tunuyán Colonia Las Rosas: Ruta Provincial Nº 92 y Calle Reyna. (Ex Cua Cua). A las 9:30.

La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 10:30.

La Estacada: Barrio Loteo Nadal. Ruta Nº 40. A las 11:30.

La Estacada: Club Pucará. Ruta Nº 40. A las 12:30. Martes 30 Guaymallén Rodeo de la Cruz: Barrios Congreso y Progreso. S.U.M. Bonfanti y Solari. A las 9:30.

Buena Nueva: Iglesia Portal de Luz. Antonelli a metros de Buena Nueva. A las 11.

Buena Nueva: Tirasso y Triunvirato. A las 12:30.

Buena Nueva: Barrio Las Viñas. Plaza. A las 13:30. San Rafael Rama Caída: Plaza. A las 9. Godoy Cruz Villa Marini: Playón deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 10.

Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. S.U.M. Segundo Sombra s/n. A las 11.

Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 12.

San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 13.

Villa Marini: Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana: H. A las 14. Luján Vertientes del Pedemonte: Capilla de la Santísima Virgen María del Rosario de San Nicolás. Calle Unión Kilómetro 3.5. A las 9:30.

Vertientes del Pedemonte: Barrio Cooperativa Megafón. Plaza. Calle Isla de Borbón. A las 10.

Vertientes del Pedemonte: Calle Los Álamos s/n. Espacio Verde. A las 10:30.

Chacras de Coria: Barrio 25 de Mayo. Calles Malargüe y Tunuyán. A las 11:15. Junín Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.

Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10:30.

Medrano: Delegación Municipal. A las 11. Maipú Fray Luis Beltrán: Escuela Nº 1-318 “República del Ecuador”. La Columna. Ruta Provincial Nº 50. A las 9:30.

San Roque: Subcomisaría. Ruta Provincial Nº 50. A las 9:30.

San Roque: Barrio La Sarita. Espacio Verde. A las 11.

San Roque: Barrio Santa Rita. Cancha de Fútbol. A las 12. General Alvear Ciudad: Barrio Los Ranqueles. S.U.M. Calle Norma Maya. A las 9.

Ciudad: Barrio Costa del Atuel. S.U.M. A las 10:45. San Carlos La Consulta: Paraje: La Cañada. Barrio La Cañada. A las 10.

La Consulta: Plazoleta de La Consulta. Frente a centro de salud. A las 11.

La Consulta: Loteo Suarez. A las 12. Tupungato Ciudad: Oficina Desarrollo Social. Detrás de Casa de la Cultura. 25 de Mayo y Mosconi. A las 10. La Paz Boggero: Independencia y Mitre. A las 9.

Villa Antigua: Plaza Mitre. A las 10. Miércoles 1 Lavalle La Colmena: Barrio La Colmena. Ingreso a barrio. A las 10.

Lotes Cavero: Barrio Lotes Cavero. A las 10:30.

Jocolí Viejo: Barrio Jarillero I. Ingreso. A las 11:20.

Jocolí Viejo: Barrio Jarillero II. A las 12. Las Heras Panquehua: CEDRyS Nº 10. Chiclana y Esquina Pública. A las 9:30.

Panquehua: Gimnasio Nº 7. 3 de Febrero y 25 de Mayo. A las 10:30.

El Resguardo: CEDRyS Nº 14. Lisandro Moyano y JM de Rosas. A las 11:30. Junín Rodríguez Peña: S.U.M. A las 10.

Rodríguez Peña: Localidad: El Topón. C.I.C. A las 11. San Martín Alto Salvador: Calle Barrera. Frente a transformador. A las 9.

Alto Salvador: Barrio Los Olmos. Plaza. A las 10.

Alto Salvador: Barrio Lopez. A las 11. Luján Ugarteche: Barrio Tierra Sol y Luna. Entrada a barrio. A las 9:30.

Ugarteche: Barrio Costa Esperanza – Costa Canal. Entrada a barrio. A las 11. Guaymallén El Bermejo: Barrio Fuerza y Progreso. Manzana: 9. Casa: 17. A las 9.

Belgrano: Polideportivo Poliguay. Gomensoro y 3 de Febrero. A las 11.

Las Cañas: Barrio Santa Elvira. Charcas y Cadetes Chilenos. A las 13. Tunuyán La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela nº 1-375 “José Pedroni”. Calle Guiñazú s/n. A las 10.

La Puntilla: Barrio La Puntilla. Calle Guiñazú y Pública. A las 10:30.

La Primavera: Centro de Salud Nº 61 “Dr. Juan J. Begué”. Calderón s/n. A las 11:30.

Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 12:30.

Capiz: Barrio El Capacho. Carril Nacional y Calle Pública. A las 16:30. San Rafael Rama Caída: Club Rincón del Atuel. A las 9. General Alvear Bowen: C.I.C. A las 9. Jueves 2 Guaymallén Puente de Hierro: Barrio Grilli Sur. Manzana: H. Casa: 11. A las 9.

Colonia Molina: Barrio 6 de Mayo. Miralles y José Federico Moreno. A las 11.

Colonia Segovia: Barrio Nebot. La Florida 9557. A las 12. Godoy Cruz Villa del Parque: Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 9.

Villa del Parque: Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 10.

San Vicente: Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 11.

Trapiche: Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 12.

Benegas: Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 13. Junín Barriales: Delegación Municipal. A las 10.

Barriales: Barrio Sismo 28. C.I.C. A las 11. Maipú El Pedregal: Barrios 25 de Mayo, 23 de Agosto y Unidos por la Esperanza. La Variante. A las 9:30. Luján Perdriel: Barrio Virgen de Lourdes. Frente a Cancha de Fútbol. A las 9:30.

Perdriel: Arizu y Güemes. A las 10:30.

Perdriel: Barrio 17 de Mayo. Intersección Calles Juan José del Valle y 20 de Junio. A las 11. Las Heras- Alta Montaña Uspallata: Barrio Las Bóvedas. Plaza. Calle Pública. A las 10.

Uspallata: Informador Turístico. A las 10:30.

Uspallata: Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 12.

Uspallata: Barrio Los Pinos. Plaza. A las 12:30. Tupungato Anchoris: Delegación Municipal. A 200 m detrás de escuela “Isla Soledad”. A las 10. Lavalle Costa de Araujo: Centro de Jubilados Heriberto Devoto. A las 10.

Costa de Araujo: Plaza Barrio Cuyum. A las 11.

Costa de Araujo: Calle Garibaldi frente a Corralón Municipal. A las 12.

Costa de Araujo: Barrio Fuerza Nueva. A las 12:30. Rivadavia Ciudad: Barrio Caparroz. S.U.M. A las 10.

Ciudad: Barrio Bransen. Plaza. A las 11. San Rafael Las Malvinas: Paraje: El Escorial. Merendero Julia. A las 9. Viernes 3 Tunuyán Vista Flores: Centro de Salud Nº 98 “Dr. Juan José Delgado”. Calle 25 de Mayo 230. A las 9:30.

Ciudad: Centro de Salud Nº 191 “Dra. Rosa de las Mercedes Angelini”. Ruta Nacional nº 40. Kilómetro 84. A las 11.

Ciudad: Centro de Salud “Dr. Miguel Angel Manzano”. Calle San Lorenzo s/n. A las 12. Las Heras El Resguardo: Barrio Yapeyú. CEDRyS Nº 23. Anahualipi y Salta. A las 9:30.

Panquehua: CEDRyS Nº 20. Molinero Tejada y Vicente Gil. A las 10:30.

El Resguardo: Barrio Estación Espejo. CEDRyS Nº 5. Armada Argentina y Emilio Civit. A las 11:30. Rivadavia Mundo Nuevo: Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9:30.

Santa María de Oro: C.I. C. A las 10:30.

Ciudad: Plazoleta Sargento Cabral. A las 12. Lavalle Costa de Araujo: Calle Morón y Ruta Nº 142. A las 10.

Gustavo André: Calle Estrella y El Carmen. A las 10:30.

Gustavo André: Barrio Cultural. Frente a Capilla. A las 11:30.

Gustavo André: Calle Moyano y Cortadera. A las 12.

Gustavo André: Calle Moyano s/n. Cancha de Bochas. A las 12:30. General Alvear Alvear Oeste: La Marzolina. Unión Vecinal La Marzolina. Calle 7 s/n. A las 9.

Ciudad: Poste de Hierro. Calle O. 150 metros al oeste de Ruta Nº 143. A las 10:45. San Martín Ingeniero Giagnoni: Calle Formosa s/n. A las 9.

Ciudad: Calle Tropero Sosa. Manzana: Z. Casa: 8. A las 10:30.

Ciudad: Barrio Ferrisi. Santa Fe 1078. A las 11:30.

Ciudad: Barrio Perito Moreno. A las 12. Junín Los Barriales: Iglesia de Orfila. A las 10.

Ciudad: Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10:30.

Tres Esquinas: Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. A las 11. Capital Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.

Sección Once: Barrio La Favorita. C.A.M. A las 12:15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador Nº 2. A las 13.

Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría Nº 33. A las 13:30. Malargüe Ciudad: Cortina Forestal. Barrio Bicentenario. Manzana: B. Casa: 23. Por Santa Cruz entre Villegas y Capdeville. A las 8:30.

Ciudad: Paraje: La Junta. S.U.M. A las 9. Maipú Rodeo del Medio: Villa Seca. Barrio Jesús de Nazareth. Plaza. Calle Miguel Noé y María Auxiliadora. A las 9:30.

Rodeo del Medio: Barrio Brisas de Tropero. Tropero Sosa 5600. A las 10:30.

El Pedregal: Barrio 25 de Julio. Calle 4 y cancha de fútbol. A las 11:30.

El Pedregal: Barrios Pedro Varela, 5 de Diciembre y Estación Pedregal. Cancha de fútbol. Calle Necochea. A las 12. Sábado 4 Tunuyán El Algarrobo: Barrio Copacabana. Callejón Porfidia Churquina. A las 9:30.

El Algarrobo: Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 10:30.

Villa Seca: Centro de Salud Nº 181 “Dra. Victoria Aruani”. Corredor Productivo s/n. A las 11:30.

Los Sauces: Centro de Salud Nº 97. Tabanera s/n. A las 12:30. Las Heras El Algarrobal: Feria El Algarrobal. A las 10. Rivadavia Ciudad: Barrio Villa Elvira. A las 10.

Ciudad: Barrio S.O.E.M. A las 11.

Ciudad: Barrio Inmaculada. A las 11:30. Capital Recorrido 1 Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela “Claret”. A las 11:15.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.

Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12:15. Recorrido 2 Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.

Sección Ocho: Barrio Soberanía. C.I.C. 2. A las 10.

Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría Nº 33. A las 11.

Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12. Con esta iniciativa, el gobierno de la provincia de Mendoza garantiza el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red. Según información oficial, los operativos que se realizan en los distintos departamentos alcanzan a más de 8.000 familias por día.