"La garrafa en tu barrio" subió hasta un 78%: cuánto cuesta en cada departamento de Mendoza

Importantes incrementos en el operativo "La Garrafa en tu barrio".

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Por Celeste Funes







Mientras la provincia de Mendoza empieza a registrar temperaturas bajo cero, calentar el hogar ahora cuesta hasta un 78,6% más. Es que, en las últimas horas, se confirmó un aumento en el costo de las garrafas de 10kg que subsidia el gobierno en el marco de un operativo que recorre todos los departamentos. ¿Cuál es su valor esta semana?

"La garrafa en tu barrio": esto cuesta a partir de la semana del 24 al 27 de junio El operativo que busca llevar garrafas accesibles a zonas vulnerables tiene como objetivo aliviar el bolsillo de quienes no poseen gas de red y garantizar su derecho de acceso. No obstante, mientras se espera la discusión en el Senado Nacional sobre el recorte al régimen de Zona Fría —y a más de un mes del aumento del gas envasado — vecinos de distintas zonas de Mendoza reciben un nuevo golpe al bolsillo.

Es que el comunicado del cronograma de "La Garrafa en tu Barrio" compartido este miércoles confirmó qué vecinos deberán pagar más para cocinar o calefaccionarse.

Tomando como referencia los valores vigentes entre el 1 y el 6 de junio y los publicados para el período 24 al 27 de junio, transcurrieron 18 días entre el último día del primer esquema (6 de junio) y el inicio del segundo (24 de junio). En ese lapso, en Lavalle y Las Heras la garrafa pasó de $8.400 a $15.000, lo que representa una suba de 78,6%. En San Rafael, el precio escaló de $10.000 a $15.000, equivalente a un incremento del 50%. Por su parte, en Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz, el valor aumentó de $9.500 a $14.000, una variación del 47,4%.

En términos absolutos, las mayores diferencias fueron las de los departamentos del norte provincial (+$6.600) y San Rafael (+$5.000), mientras que los departamentos del Este registraron una suba de $4.500 por garrafa Por otro lado, la garrafa de 10 kilos no registró aumentos en Alta Montaña (Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cue.vas), donde se mantuvo en $9.000; tampoco en Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo, donde continuó en $8.900; ni en Tunuyán, Tupungato y San Carlos, que conservaron el valor de $9.000. Además, en Malargüe y General Alvear el precio siguió en $10.000. Precios de la garrafa de 10 kg del 24 al 27 de junio $9.000 en Alta Montaña, en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

$8.900 en Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo.

$14.000 en Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

$9.000 en Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

$10.000 en Malargüe y General Alvear.

$15.000 en San Rafael.

$15.000 en Lavalle y Las Heras. Qué documentación se debe presentar Envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES .

y la de la . Jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI .

con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del . Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD), y si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI del autorizado. Cronograma de La Garrafa en tu Barrio del 24 al 27 de junio Miércoles 24 Maipú Rodeo del Medio: Barrio Dominio I. Ingreso a barrio. Calle Buenos Aires. A las 9:30.

Colonia Bombal: Barrio Obreros Rurales. Manzana: A. Lote: 16. Espacio Verde. A las 10.

Rodeo del Medio: El Pedregal. Unión Vecinal “Nicolás Serpa”. Calle Nicolás Serpa, a 200 m de Ruta Nº 20. A las 11:30.

Colonia Bombal: Calle Saavedra. Espacio Verde. A las 12:30. Tunuyán Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 10.

Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 11:30.

Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12:30. Luján Carrodilla: Terrada y Malvinas Argentinas. Frente a destacamento policial. Subcomisaría Lorenz. Espacio Verde. A las 9:30.

Carrodilla: Barrio XUMEC. Manzana: 9. Casa: 2. Calle Tannat 475. Entre Sauvignon Blanc y Tempranillo. A las 10:30.

Mayor Drummond: Barrio 26 de Agosto. Iglesia Evangélica. Centro Familiar Cristiano. Calle Chile 2182. A las 11. San Martín El Divisadero: Calle Benenatti. A las 9.

Montecaseros: Delegación Municipal. A las 10:30. Junín Algarrobo Grande: Club Estrella. A las 10.

Alto Verde: C.I.C. A las 11. Guaymallén Los Corralitos: Barrio Leonangeli. Delegación Los Corralitos. Carlos Rodríguez y María Elena Walsh. A las 9:30.

El Bermejo: Barrio Nueva Alborada. Manzana: G. Casa: 14. A las 11:30.

El Bermejo: Barrio Nueva Esperanza. Colombia y Virgen de las Nieves. A las 12:30. Rivadavia Reducción de Abajo: Barrio Cooperativa. A las 10.

Reducción de Abajo: Barrio Almafuerte. Ingreso a barrio. A las 10:15.

Reducción de Arriba: Plaza de los Burros. A las 10:30. Las Heras El Resguardo: CEDRyS Nº 18. San Martín y Emilio Coni. A las 9:30.

El Resguardo: Gimnasio Nº 3. Amigorena y Abel Zapata. A las 10:30.

El Plumerillo: CEDRyS Nº 17. Independencia y Maipú. A las 11:30. San Rafael El Nihuil: Playón deportivo. A las 10:30. General Alvear Alvear Oeste: Estación de Ferrocarril. A las 9. San Carlos Eugenio Bustos: Plaza Distrital. A las 10.

Villa Chacón: Barrio San Miguel Arcángel. A las 11.

La Consulta: Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. A las 12. Jueves 25 Guaymallén Jesús Nazareno: Barrio Los Pinos. Playón deportivo. Cerro Catedral y Puerto Deseado. A las 9:30.

Belgrano: Barrio Gomensoro. Calle Pampa 3595. A las 11:30.

Belgrano: C.C.T. Nº 6-202. Cristóbal Colón 1890. A las 12:30.

Nueva Ciudad: Plaza Belgrano. Patricias Mendocinas y Márquez. A las 14. Godoy Cruz Villa Marini: Playón deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 10.

Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. S.U.M. Segundo Sombra s/n. A las 11.

Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 12.

San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 13.

Villa Marini: Barrio La Estanzuela. Playón de la Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zárate y Lago Hermoso. Manzana: H. A las 14. Las Heras – Alta Montaña Uspallata: Informador Turístico. A las 10.

Polvaredas: Centro de Salud. A las 11:30.

Punta de Vacas: Centro de Salud / Comisaría. A las 12.

Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 12:30. Junín Philipps: Delegación Municipal. A las 10.

Philipps: Barrio Otoyanes. S.U.M. A las 11. Luján Perdriel: Barrio Las Palmeras. Playón Espacio Verde. A las 9:30.

Perdriel: Barrio Nueva Vida. Boulevard. A las 10:15.

Perdriel: Barrio Jardines de Brandsen. Playón. A las 11. Las Heras El Plumerillo: Barrio Independencia. CEDRyS Nº 15. Aguado y Chile. A las 9:30.

El Plumerillo: Barrio Santa Teresita. CEDRyS Nº 8. Álvarez Condarco y Paso del Portillo. A las 10:30.

El Zapallar: CEDRyS Nº 3. Olascoaga y Martín Fierro. A las 11:30. Rivadavia La Libertad: Barrio Rivadavia. A las 10.

La Libertad: Plaza 17 de Agosto. A las 10:30. Tupungato La Arboleda: Loteo Blanco. A las 10.

El Zampal: Cancha del Zampal. A las 11:10. Lavalle Jocolí: Barrio Santa Rita. A las 10.

Jocolí: Barrio Cooperativa Jocolí. A las 10:30.

Tres de Mayo: Barrio Unión y Esfuerzo. A las 11:30. San Rafael Las Paredes: Paraje Capitán Montoya. Plaza. A las 9. Viernes 26 Tunuyán Colonia Las Rosas: Centro de Salud Nº 91. Tabanera s/n. A las 10.

Ciudad: Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 11:30.

Ciudad: Escuela Nº 1-426 “José Hernández”. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12:30. Las Heras El Challao: Barrio Sueños de María. Manzana: E. Casa: 33. A las 9:30.

El Challao: Rotonda de los Bomberos. Regalado Olguín y Valle de Las Leñas. A las 10:30.

El Challao: Barrio Aeroparque. CEDRyS Nº 4. Las Dalilas y Gran Capitán. A las 11:30. Lavalle Tres de Mayo: Calle El Pantano y Ruta Provincial Nº 36. A las 10.

Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Iglesia Evangélica. A las 11.

Tres de Mayo: Familia Andacollo. Familia Montaño. A las 11:30.

Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Calle Mercado. A las 12.

Tres de Mayo: Barrio Manantial Norte. Familia Díaz. A las 12:30. General Alvear Ciudad: Barrio San Carlos. S.U.M. A las 9. San Martín Ciudad: Barrio Libertad. Ex Venier. Calle Los Cerezos. A las 9.

Ciudad: Barrio del Carmen. S.U.M. A las 10.

Ciudad: Barrio Primavera. Cancha de Fútbol. A las 11.

Ciudad: Barrio Ambrosio. Plaza. A las 12. Capital Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9. Casa: 7. A las 11:40.

Sección Once: Barrio La Favorita. C.A.M. A las 12:15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador Nº 2. A las 13.

Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría Nº 33. A las 13:30. Malargüe Ciudad: Barrio 60 Aniversario. Calle Jorge Luis Borges Nº 742. A las 9. Maipú Fray Luis Beltrán: Barrio San Cayetano. Tanque. A las 9:30.

Fray Luis Beltrán: Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 10:30.

Rodeo del Medio: Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. A las 11:30.

Rodeo del Medio: Barrio Cuadro Estación. Plaza. A las 12:30. Junín Ciudad: Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.

Ciudad: Desarrollo Social Municipal. A las 11. Sábado 27 Tunuyán Vista Flores: Calle 9 de Julio y Los Cerezos. Loteo Morón. A las 10.

Puente del Río: Escuela Secundaria. Calle 5 de Diciembre s/n. A las 11:30.

Colonia Las Rosas: Barrio Bordelongue. Calle Los Piquillines y Los Algarrobos. A las 12:30. Rivadavia Recorrido 1 Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9.

Andrade: Playón deportivo. A las 10.

Medrano: Tanque de Agua. A las 11:30. Rivadavia Recorrido 2 El Mirador: Localidad Las Yeguitas. Escuela Nº 1-530 “Agustina Bartucci de Greco”. A las 9.

El Mirador: Plaza El Mirador. A las 9:30.

El Mirador: Barrio Lomas del Mirador. Ingreso a barrio. A las 10.

La Central: Club “La Central”. A las 10:30.

El Mirador: Barrio Bermejo. Plaza. A las 11.

El Mirador: Plaza Albarracín. A las 11:45. Las Heras El Algarrobal: Feria El Algarrobal. A las 10. Capital Recorrido 1 Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela “Claret”. A las 11:15.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9. Casa: 7. A las 11:40.

Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12:15. Recorrido 2 Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.

Sección Ocho: Barrio Soberanía. C.I.C. 2. A las 10.

Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría Nº 33. A las 11.

Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.