Vacaciones de invierno en Mendoza: la agenda de Ciudad de los Chicos 2026

La Municipalidad de Mendoza presentó la programación de Ciudad de los Chicos 2026 , una propuesta que durante las dos semanas de vacaciones de invierno ofrecerá actividades culturales, recreativas y educativas para vecinos y turistas.

Teatro, cine, literatura, talleres, muestras inmersivas, juegos, circo y experiencias interactivas formarán parte de una agenda distribuida en distintos espacios culturales de la capital mendocina.

La iniciativa busca despertar la imaginación, fomentar el juego, promover la lectura y acercar a niños, niñas y adolescentes al arte en sus diferentes expresiones.

En esta edición, Ciudad de los Chicos se ampliará con propuestas innovadoras, invitados especiales y actividades participativas que invitarán a descubrir, crear y compartir.

Al igual que en años anteriores, la programación estará dividida en bloques temáticos, con opciones gratuitas y otras de bajo costo.

La propuesta combinará espectáculos y actividades accesibles, con el objetivo de consolidar a la Ciudad de Mendoza como uno de los principales destinos culturales para disfrutar las vacaciones de invierno en familia.

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Las representantes vendimiales subirán al escenario

Entre las novedades se destaca la participación de la reina departamental de la Vendimia 2026, María Celeste Sanmartino, y la virreina Sofía Agustina Sosa Puciarelli.

Ambas presentarán la obra teatral “Detrás de la corona”, una propuesta que permitirá al público conocer una faceta artística diferente de las representantes vendimiales de la capital.

Universo Monstriña llega por primera vez al MMAMM

El Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) recibirá una de las principales atracciones del receso invernal: “Universo Monstriña en Mendoza”.

Se trata de una muestra interactiva de la artista visual María Verónica Ramírez, creadora del personaje animado Monstriña.

La exposición contará con obras inéditas, estaciones participativas y experiencias destinadas a públicos de todas las edades. Será la primera presentación de la propuesta en la provincia y fue especialmente diseñada para su llegada al museo municipal.

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Libros, juegos de mesa y propuestas interactivas

La Ciudad de los Libros reunirá a 14 librerías locales y ofrecerá presentaciones, espectáculos y diferentes actividades vinculadas con la lectura. Como novedad, incorporará un espacio destinado a los juegos de mesa modernos, de rol y de estrategia, coordinado por Aquí Hay Dragones, un emprendimiento mendocino que promueve el aprendizaje, la creatividad y el encuentro a través del juego.

El Escenario Interactivo también ofrecerá presentaciones de libros, charlas, títeres, teatro, magia y circo. Además, se desarrollará el ciclo Animate, un espacio en el que los chicos podrán cantar, bailar, actuar, contar historias y convertirse en protagonistas de las vacaciones artísticas.

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Actividades en museos, teatros y espacios públicos de la Municipalidad de Mendoza

La Ciudad de los Museos tendrá recorridos, talleres, experiencias inmersivas, propuestas educativas y ciclos de cine para que niños, niñas y adolescentes descubran el patrimonio y el arte de manera lúdica.

Las artes escénicas volverán a ocupar un lugar central, con funciones diarias en la Nave Cultural y el Teatro Quintanilla. En tanto, el Microcine Municipal proyectará películas animadas para toda la familia.

La plaza Independencia también será escenario de intervenciones artísticas, espectáculos al aire libre, circo, talleres de manualidades, artes plásticas y actividades recreativas.

Con una amplia variedad de opciones, Ciudad de los Chicos 2026 transformará los espacios culturales de la capital en puntos de encuentro, creatividad y diversión durante las vacaciones de invierno.

Todas las opciones de Ciudad de los Chicos durante las vacaciones de invierno