23 de junio de 2026
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Sitio Andino
Maipú Municipio

Maipú Municipio permite regularizar comercios y construcciones mediante trámites simplificados

Los contribuyentes de Maipú Municipio al día pueden obtener un descuento del 10%, más un 15% adicional por realizar el pago anual.

Nuevos beneficios de Maipú Municipio para sus contribuyentes.

Nuevos beneficios de Maipú Municipio para sus contribuyentes.

Por Sitio Andino Departamentales

Maipú Municipio mantiene vigentes una serie de beneficios destinados a vecinos, comerciantes y contribuyentes, con el objetivo de facilitar la regularización de situaciones pendientes, evitar multas y ofrecer alternativas para cancelar deudas municipales.

Entre las medidas se encuentran la posibilidad de declarar construcciones no registradas, regularizar comercios que todavía no cuentan con habilitación, acceder a planes de pago y obtener descuentos por mantener las tasas al día.

Regularización de construcciones y comercios en Maipú Municipio

El Municipio impulsa un esquema que permite declarar construcciones no registradas y regularizar comercios sin habilitación mediante un trámite simplificado y sin costos adicionales en concepto de sanciones.

La iniciativa está dirigida a quienes todavía no formalizaron su situación y busca brindar herramientas concretas para que puedan hacerlo de una manera más ágil y accesible. Para realizar consultas sobre la regularización de construcciones, los interesados pueden acercarse a la Dirección de Obras Privadas, ubicada en Pescara 136.

En el caso de la habilitación de comercios, deberán dirigirse a la Dirección de Fiscalización y Control, en Padre Vásquez 1367.

Planes de pago para cancelar deudas municipales

También continúan vigentes los planes de pago en cuotas accesibles para los contribuyentes que registren deudas en las tasas municipales. Estas facilidades buscan que más vecinos puedan ponerse al día, regularizar su situación fiscal y evitar la acumulación de recargos.

Las consultas sobre los planes de pago pueden realizarse a través del correo electrónico [email protected].

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Descuentos para contribuyentes cumplidores en Maipú Municipio

La Municipalidad de Maipú también mantiene los beneficios destinados a quienes cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones tributarias.

Los contribuyentes que se encuentren al día pueden acceder a un descuento del 10% en el pago de las tasas municipales, al que se suma un 15% adicional por realizar el pago anual.

Desde la comuna destacaron que este incentivo busca promover el cumplimiento y contribuir al sostenimiento y la mejora de los servicios que se brindan a la comunidad.

Cómo adherirse al boleto digital de Maipú

Otra de las herramientas disponibles es el boleto digital, que permite agilizar el pago de las tasas municipales y reducir el uso de papel. La iniciativa forma parte de las políticas ambientales impulsadas por el Municipio, ya que contribuye a disminuir el impacto ecológico y promover prácticas más sustentables dentro de la administración pública.

Para adherirse, los vecinos deben ingresar a www.maipu.gob.ar, seleccionar el banner correspondiente al boleto digital y completar el formulario con sus datos personales.

Con estas acciones, Maipú busca avanzar hacia una gestión más moderna, eficiente y cercana a la comunidad, combinando beneficios económicos, facilidades de pago y herramientas digitales para que los vecinos puedan regularizar su situación sin complicaciones.

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