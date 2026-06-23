El invierno golpea al Valle de Uco y complica el trabajo al aire libre

El invierno comenzó con fuerza en el Valle de Uco, donde las temperaturas bajo cero se mantienen durante las primeras horas del día y complican la rutina de quienes deben trabajar al aire libre.
23 de junio de 2026
El invierno comenzó con jornadas de intenso frío en el Valle de Uco. Sitio Andino acompañó a quienes trabajan a la intemperie pese a las bajas temperaturas.
El invierno comenzó con fuerza en el Valle de Uco, donde las temperaturas bajo cero se mantienen durante las primeras horas del día y complican la rutina de quienes deben trabajar al aire libre.
A pesar del frío intenso, muchos trabajadores salen cada mañana para cumplir con sus tareas habituales, expuestos a condiciones climáticas que exigen abrigo, resistencia y una preparación especial.
En esta edición, Sitio Andino muestra cómo es una jornada laboral en medio de las bajas temperaturas, cuáles son las principales dificultades que enfrentan los trabajadores y de qué manera se protegen para soportar el frío en el Valle de Uco.