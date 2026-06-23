23 de junio de 2026
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Sitio Andino
Invierno

El invierno golpea al Valle de Uco y complica el trabajo al aire libre

El invierno comenzó con jornadas de intenso frío en el Valle de Uco. Sitio Andino acompañó a quienes trabajan a la intemperie pese a las bajas temperaturas.

Invierno muy frío en el Valle de Uco.

Invierno muy frío en el Valle de Uco.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Departamentales

El invierno comenzó con fuerza en el Valle de Uco, donde las temperaturas bajo cero se mantienen durante las primeras horas del día y complican la rutina de quienes deben trabajar al aire libre.

Trabajar en invierno y al aire libre bajo cero

En esta edición, Sitio Andino muestra cómo es una jornada laboral en medio de las bajas temperaturas, cuáles son las principales dificultades que enfrentan los trabajadores y de qué manera se protegen para soportar el frío en el Valle de Uco.

Embed - Frío extremo: así es trabajar con temperaturas bajo cero en el Valle de Uco

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