Avanzan con la limpieza y recuperación ambiental de un predio en La Favorita

En el marco del Mes del Ambiente , el Ministerio de Energía y Ambiente comenzó las tareas de limpieza y recuperación de un espacio público ubicado en el Barrio La Favorita Ciudad Mendoza , con el objetivo de transformarlo en un nuevo lugar de encuentro para los vecinos.

La intervención se lleva adelante en un predio colindante a la plaza Los 15 , donde durante años funcionó un basural a cielo abierto .

Los trabajos son ejecutados por la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, con maquinaria perteneciente a la Dirección de Hidráulica y en coordinación con la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza .

El operativo contempla el retiro de residuos, el desmalezado, la nivelación del terreno y el acondicionamiento ambiental de todo el espacio.

El inicio de las tareas contó con la presencia de equipos técnicos de la Subsecretaría de Ambiente y de la Dirección de Higiene Urbana de la comuna capitalina, que supervisaron las maniobras y coordinaron el desarrollo de los trabajos.

“Las tareas incluyen el retiro de residuos, el desmalezado masivo y la nivelación del suelo para erradicar un foco de contaminación crónico y convertirlo en un entorno seguro y saludable”, explicó el director de Gestión y Fiscalización Ambiental, Leonardo Fernández.

La participación de la Dirección de Hidráulica permite realizar los movimientos de suelo y las tareas con maquinaria pesada necesarias para acondicionar el predio y avanzar con su transformación.

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Buscan recuperar espacios degradados

El director de Hidráulica, Pablo Rodríguez, señaló que los trabajos continuarán durante los próximos días hasta alcanzar la puesta en valor definitiva del lugar.

“Se prevé que las tareas continúen durante los próximos días hasta lograr la puesta en valor definitiva del predio, marcando un hito en la gestión ambiental responsable y el compromiso social con los vecinos de la zona”, afirmó.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Energía y Ambiente para erradicar basurales a cielo abierto, recuperar espacios verdes degradados y promover entornos más seguros, limpios y saludables para la comunidad.