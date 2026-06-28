28 de junio de 2026
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Sitio Andino
Tupungato

Emprendedores de Tupungato recibieron apoyo para fortalecer sus proyectos

La certificación en Tupungato permitirá acceder a ferias, catálogos virtuales, programas de apoyo y a la Ruta de Artesanos y Emprendedores Mendocinos.

Emprendedores de Tupungato fortalecen sus proyectos.

Emprendedores de Tupungato fortalecen sus proyectos.

Por Sitio Andino Departamentales

En el Hotel Turismo Tupungato se desarrollaron de manera simultánea la Comisión Evaluadora de Productos Artesanos y la entrega de aportes económicos destinados a emprendedores locales y a la Ecoferia de Tupungato.

La actividad contó con la presencia de la directora de Economía Social del Gobierno de Mendoza, Lorena Meschini, quien destacó el trabajo articulado con el Municipio para promover la formalización, el crecimiento y la sostenibilidad de los emprendimientos.

Durante la jornada se oficializó la entrega de un aporte económico a la Ecoferia, que permitió adquirir gazebos, mesas plegables y manteles para mejorar el funcionamiento del espacio.

La feria está integrada por 13 emprendedores, algunos de los cuales también recibieron apoyo individual para continuar desarrollando sus proyectos productivos.

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Evaluaron los productos de 27 artesanos de Tupungato

En paralelo, 27 artesanos participaron de la Comisión Evaluadora de Productos Artesanos, una instancia que permite categorizar sus producciones y acceder a nuevas oportunidades de comercialización en los ámbitos departamental, provincial y nacional.

El proceso estuvo precedido por una capacitación virtual realizada a principios de mayo, durante la cual los participantes recibieron asesoramiento sobre los requisitos necesarios para presentar sus productos.

Durante la evaluación se analizaron aspectos relacionados con la calidad de las piezas, el packaging, el etiquetado, las fichas de obra y el cumplimiento de las normativas vigentes.

Marcos Malgioglio, integrante de la comisión, explicó que el objetivo no es solamente certificar los productos, sino también acompañar a los emprendedores en el proceso de formalización.

“A través de este proceso brindamos herramientas para mejorar la presentación, la comercialización y el cumplimiento de requisitos legales, especialmente en rubros como alimentos, donde también trabajamos junto al área de Bromatología del Municipio”, indicó.

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Qué beneficio ofrece la certificación

La certificación permite que los emprendedores se incorporen a la Ruta de Artesanos y Emprendedores Mendocinos, además de acceder a ferias, catálogos virtuales, programas de fortalecimiento y otros beneficios impulsados por la Dirección de Economía Social.

Por su parte, el director de Desarrollo Económico de Tupungato, Gastón Livellara, destacó la participación de los artesanos y la importancia de estas políticas para generar nuevas oportunidades comerciales.

También señaló que, gracias al aporte recibido, la Ecoferia continúa creciendo y actualmente funciona todos los viernes, con una propuesta de productos sustentables y de elaboración local.

Desde el Municipio y la Dirección de Economía Social invitaron a la comunidad a acompañar a los productores mediante la compra de artículos de la economía social, contribuyendo al desarrollo económico y social de Tupungato.

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