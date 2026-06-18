"Liderar el Futuro" llegó a Tupungato con herramientas para jóvenes estudianteDEP

Estudiantes de 5° año de distintas escuelas secundarias participaron en Tupungato del taller “Liderar el Futuro” , una propuesta destinada a fortalecer habilidades personales, comunicacionales y laborales en jóvenes que se preparan para dar sus primeros pasos en el mundo del trabajo.

La actividad se desarrolló este martes por la mañana en el Hotel Turismo y fue organizada de manera conjunta por el Ministerio de Producción del Gobierno de Mendoza , la Subsecretaría de Empleo y Capacitación , el Municipio de Tupungato y el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas .

La jornada contó con la participación de estudiantes de 5° año de las escuelas de nivel secundario Compañía de María , Ojo de Agua , Domingo F. Sarmiento y del Instituto de La Consulta .

Lejos del formato tradicional de una capacitación , el encuentro apostó por la participación activa de los jóvenes, a través de dinámicas grupales, ejercicios prácticos y propuestas de intercambio. De esta manera, los estudiantes pudieron incorporar herramientas para su futuro laboral en una experiencia entretenida, participativa y enriquecedora.

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Una propuesta para fortalecer habilidades laborales en Tupungato

El taller “Liderar el Futuro” busca potenciar habilidades personales y sociales consideradas clave para el desarrollo laboral de los jóvenes. Entre los ejes trabajados se destacan la comunicación, el trabajo en equipo, la expresión con seguridad, el liderazgo, la resolución de problemas y la preparación para afrontar entrevistas laborales con mayor confianza.

La iniciativa ya alcanzó a más de 1.600 estudiantes de los departamentos de Las Heras y Guaymallén, y continúa ampliando su llegada a distintos puntos de la provincia.

Marca personal, entrevistas y herramientas para el empleo

La directora de Empleo y Desarrollo Empresarial, Malena Carricondo, destacó la dinámica de la propuesta y el valor de los contenidos abordados durante la capacitación.

“La verdad propone una dinámica muy interesante, no solo mostrando cómo armar la marca personal, sino cuáles son aquellos pilares fundamentales, como por ejemplo la puntualidad y la prolijidad al momento de presentarse a una entrevista laboral”, señaló.

En ese sentido, remarcó que las empresas valoran cada vez más este tipo de capacidades en los jóvenes. “Son muchos los puntos que están viendo. Creemos que hoy las empresas, con las que nosotros tenemos contacto directo, buscan este tipo de habilidades en los chicos”, agregó.

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Acompañamiento municipal a los jóvenes de Tupungato

El intendente Gustavo Aguilera acompañó parte de la jornada y destacó el compromiso de la gestión municipal con los jóvenes del departamento.

Desde el municipio remarcaron la importancia de generar oportunidades de formación, acompañar las necesidades de los estudiantes y promover espacios que contribuyan a su desarrollo personal y laboral.

Con esta propuesta, Tupungato refuerza el trabajo articulado entre el Estado provincial, el municipio y el sistema educativo, con el objetivo de brindar herramientas concretas para que los jóvenes puedan proyectar su futuro con mayor preparación y confianza.