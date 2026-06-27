El taller "Tu Héroe" regresará en agosto al Microcine Municipal

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Mendoza cerró con una importante participación el primer ciclo del taller de cine “Tu Héroe” , una propuesta destinada a acercar a estudiantes secundarios al lenguaje audiovisual y a la realización de cortometrajes.

La capacitación se desarrolló durante mayo y junio en el Microcine Municipal David Eisenchlas , donde alumnos de distintas instituciones educativas participaron de encuentros quincenales.

A lo largo del ciclo, los jóvenes conocieron aspectos fundamentales de la producción cinematográfica, la construcción de historias y las diferentes etapas necesarias para realizar una obra audiovisual .

La jornada de cierre incluyó la proyección del documental histórico “El último guerrero” , dirigido por el cineasta mendocino Alcides J. C. Araya, responsable del taller y coordinador de programación del Microcine Municipal.

Luego de la función, los estudiantes participaron de una actividad práctica para incorporar conocimientos básicos que les permitan desarrollar un cortometraje inspirado en la figura de un héroe o una heroína de su entorno.

“Cerramos el primer semestre con este taller y proyectamos mi película ‘El último guerrero’. Luego realizamos una actividad sobre conocimientos mínimos para que los chicos puedan desarrollar un corto en relación con su héroe”, explicó Araya.

La experiencia también permitió conocer desde adentro el proceso de producción audiovisual. En el encuentro final participó el camarógrafo del documental, quien compartió detalles sobre el rodaje y la dinámica de trabajo detrás de una película.

“Queremos motivarlos para que produzcan un cortometraje. La idea es incentivar a los estudiantes para que, hacia fin de año, puedan concursar con un trabajo realizado a partir de lo aprendido en el taller y con el acompañamiento de sus profesores”, destacó el realizador.

La historia detrás de “El último guerrero”

El eje conceptual del taller estuvo atravesado por el documental de Araya, basado en una entrevista publicada en 1908 por la revista Caras y Caretas a Eufrasio Videla, un sanjuanino que combatió junto al general José de San Martín.

A partir de ese testimonio, la producción recupera las historias y los valores de hombres y mujeres que participaron de las gestas independentistas. Además, invita a reflexionar sobre el vínculo de la sociedad con sus héroes, tanto históricos como contemporáneos.

De esta manera, el taller combinó cine, historia y creatividad, mientras promovió el desarrollo de herramientas narrativas y la identificación de referentes cercanos y figuras inspiradoras de la vida cotidiana.

Cuándo comienza la nueva edición del taller “Tu Héroe”

Tras la respuesta obtenida durante el primer semestre, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza confirmó que el taller regresará en agosto, después de las vacaciones de invierno.

Las actividades se realizarán todos los jueves, en dos turnos: a las 9 y a las 11, en el Microcine Municipal David Eisenchlas. Las personas interesadas podrán realizar consultas e inscribirse mediante los correos [email protected] y [email protected], o por WhatsApp al 261 5256356.

La iniciativa busca continuar acercando a los jóvenes al mundo audiovisual y fomentar la creatividad, la participación y la producción de contenidos con identidad local.