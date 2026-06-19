19 de junio de 2026
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Sitio Andino
Guaymallén

Guaymallén fortalece la atención turística con una cápsula de idioma inglés

El taller forma parte de las cápsulas de idioma impulsadas por la Dirección de Cultura y Turismo de Guaymallén para profesionalizar el servicio turístico.

Cápsula de idioma inglés en Guaymallén.

Cápsula de idioma inglés en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Guaymallén dio inicio al taller “Cápsula de idioma inglés para hotelería”, una propuesta destinada a fortalecer la formación del personal vinculado al sector turístico, gastronómico y hotelero del departamento.

La capacitación se desarrolla en las salas del Hotel Hilton y está a cargo de la profesora Pilar García, quien lleva adelante clases dinámicas orientadas a mejorar la comunicación en idioma inglés.

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Una formación en Guaymallén pensada para el contacto con el huésped

El curso está destinado a personal gastronómico y hotelero que se encuentra en contacto directo con los visitantes, como trabajadores de housekeeping, servicio de comidas en habitación y salones, además de personal de eventos.

El objetivo es que los participantes puedan alcanzar mayor fluidez en la comunicación del idioma extranjero y cuenten con herramientas concretas para desenvolverse en situaciones cotidianas dentro del ámbito laboral.

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Cápsulas de idioma para profesionalizar el servicio del turismo

La formación es organizada por la Dirección de Cultura y Turismo de Guaymallén, que ofrece capacitaciones en inglés y portugués bajo el concepto de cápsula de idioma. Se trata de cursos cortos, enfocados en vocabulario técnico y situaciones específicas de atención al cliente, pensados para mejorar la calidad del servicio turístico.

Desde el municipio destacaron que este tipo de propuestas busca brindar herramientas fundamentales para la profesionalización del recurso humano del sector turístico del departamento.

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Qué contenidos se trabajan durante el curso en Guaymallén

Entre los principales temas, la capacitación apunta a que los participantes puedan responder preguntas frecuentes sobre el hotel, sus servicios y horarios.

Además, se trabajará en la atención de solicitudes vinculadas a housekeeping y servicio a la habitación, el manejo de situaciones propias del servicio de eventos, montaje, catering e indicaciones. También se incluirá vocabulario para brindar información turística básica, como lugares para visitar, cómo llegar y qué hacer en la zona.

Cupos completos para esta edición

La capacitación cuenta con cupos completos, lo que refleja el interés del sector por incorporar nuevas herramientas de comunicación y mejorar la atención a turistas y huéspedes.

Con esta iniciativa, Guaymallén continúa impulsando acciones de formación orientadas a fortalecer la actividad turística y acompañar el crecimiento del sector hotelero y gastronómico.

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