Tunuyán presenta una nueva edición del Ciclo Cultural de Danza

El Municipio de Tunuyán invitó a la comunidad a disfrutar de una nueva edición del Ciclo Cultural de Danza , una propuesta que reunirá sobre el escenario a la Escuela de Danza de Leticia Chiapero y a Leyenda Urbana .

La presentación se realizará este domingo 28 de junio, a las 17.00 horas , en el Auditorio Municipal de Tunuyán .

El ciclo forma parte de una política impulsada por la Dirección de Cultura municipal para generar oportunidades para las academias, los ballets y los grupos de danza del departamento .

Durante su edición 2025, la propuesta contó con siete fechas, 27 academias y más de 3.000 bailarines , que participaron de las diferentes presentaciones realizadas en el escenario del Auditorio Municipal.

Además de acercar distintas expresiones artísticas a la comunidad, el programa funciona como una herramienta de apoyo para las instituciones dedicadas a la danza.

El Municipio aporta la logística, los recursos técnicos y el uso de las instalaciones, mientras que cada academia puede destinar el dinero recaudado a capacitaciones, vestuario y otros insumos necesarios para continuar desarrollando su actividad.