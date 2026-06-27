27 de junio de 2026
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Sitio Andino
Tunuyán

Tunuyán presenta una nueva edición del Ciclo Cultural de Danza

En su edición 2025, el ciclo reunió a 27 academias y a más de 3.000 bailarines en el Auditorio Municipal de Tunuyán

&nbsp;Nueva edición del Ciclo Cultural de Danza en Tunuyán.

 Nueva edición del Ciclo Cultural de Danza en Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Tunuyán invitó a la comunidad a disfrutar de una nueva edición del Ciclo Cultural de Danza, una propuesta que reunirá sobre el escenario a la Escuela de Danza de Leticia Chiapero y a Leyenda Urbana.

La presentación se realizará este domingo 28 de junio, a las 17.00 horas, en el Auditorio Municipal de Tunuyán.

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Un espacio para las academias de Tunuyán

El ciclo forma parte de una política impulsada por la Dirección de Cultura municipal para generar oportunidades para las academias, los ballets y los grupos de danza del departamento.

Durante su edición 2025, la propuesta contó con siete fechas, 27 academias y más de 3.000 bailarines, que participaron de las diferentes presentaciones realizadas en el escenario del Auditorio Municipal.

Además de acercar distintas expresiones artísticas a la comunidad, el programa funciona como una herramienta de apoyo para las instituciones dedicadas a la danza.

El Municipio aporta la logística, los recursos técnicos y el uso de las instalaciones, mientras que cada academia puede destinar el dinero recaudado a capacitaciones, vestuario y otros insumos necesarios para continuar desarrollando su actividad.

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