Tunuyán presenta una nueva edición del Ciclo Cultural de Danza

El Municipio de Tunuyán invitó a la comunidad a disfrutar de una nueva edición del Ciclo Cultural de Danza, una propuesta que reunirá sobre el escenario a la Escuela de Danza de Leticia Chiapero y a Leyenda Urbana.
En su edición 2025, el ciclo reunió a 27 academias y a más de 3.000 bailarines en el Auditorio Municipal de Tunuyán
El Municipio de Tunuyán invitó a la comunidad a disfrutar de una nueva edición del Ciclo Cultural de Danza, una propuesta que reunirá sobre el escenario a la Escuela de Danza de Leticia Chiapero y a Leyenda Urbana.
La presentación se realizará este domingo 28 de junio, a las 17.00 horas, en el Auditorio Municipal de Tunuyán.
El ciclo forma parte de una política impulsada por la Dirección de Cultura municipal para generar oportunidades para las academias, los ballets y los grupos de danza del departamento.
Durante su edición 2025, la propuesta contó con siete fechas, 27 academias y más de 3.000 bailarines, que participaron de las diferentes presentaciones realizadas en el escenario del Auditorio Municipal.
Además de acercar distintas expresiones artísticas a la comunidad, el programa funciona como una herramienta de apoyo para las instituciones dedicadas a la danza.
El Municipio aporta la logística, los recursos técnicos y el uso de las instalaciones, mientras que cada academia puede destinar el dinero recaudado a capacitaciones, vestuario y otros insumos necesarios para continuar desarrollando su actividad.