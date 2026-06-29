29 de junio de 2026
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Sitio Andino
Municipalidad de Mendoza

La Municipalidad de Mendoza convoca a donar arroz y lentejas para ayudar a más de 49.000 personas

La Municipalidad de Mendoza volvió a poner en marcha la solidaridad con una colecta de alimentos destinada a abastecer a organizaciones sociales

Solidaridad desde la Municipalidad de Mendoza.

Solidaridad desde la Municipalidad de Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza reforzó la campaña solidaria "Manos a la Olla", una iniciativa que este año suma la participación de los Guardianes Ambientales para promover la recolección de arroz y lentejas entre los equipos municipales. El objetivo es colaborar con la elaboración de 70.000 platos de guiso saludable destinados a personas en situación de vulnerabilidad durante el invierno.

La propuesta se desarrolla junto a la Fundación Banco de Alimentos Mendoza, que distribuirá las porciones a través de 85 organizaciones sociales de toda la provincia, con un alcance estimado de más de 49.000 mendocinos y mendocinas.

Guardianes Ambientales recorrerán el edificio de la Municipalidad de Mendoza

Como parte de la campaña, el próximo martes 30 de junio, los Guardianes Ambientales recorrerán los distintos pisos del edificio municipal para recibir las donaciones de los agentes e invitar a quienes aún no participaron a sumarse a esta acción solidaria.

La iniciativa busca fortalecer el compromiso de los trabajadores municipales y ampliar la cantidad de alimentos recolectados para asistir a quienes más lo necesitan durante la temporada invernal.

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Habrá sorteos entre quienes colaboren en este acto de solidaridad

Además de participar en una acción solidaria, los agentes municipales que realicen su donación podrán participar del sorteo de importantes premios, aportados por empresas que acompañan la campaña.

Entre las firmas que se sumaron se encuentran Chocolezza, Soppelsa, Extreme Board Shop, Believe Irish Pub, Monono, Bodegas Tierras Altas, entre otras.

Dónde y hasta cuándo se pueden realizar las donaciones de alimento

Las donaciones de arroz y lentejas podrán entregarse hasta el 3 de julio en los siguientes puntos:

  • Departamento de Planificación, Comunicación y Vinculación Comunitaria, cuarto piso del Edificio Municipal (9 de Julio 500), de lunes a viernes de 8 a 14.

  • ECoS, en el Gimnasio Municipal N.º 1 (Paso de los Andes y Sobremonte), de lunes a jueves de 9 a 13.

Con esta propuesta, la Ciudad de Mendoza busca seguir promoviendo la solidaridad y el compromiso comunitario para acompañar a miles de familias mendocinas durante los meses más fríos del año.

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