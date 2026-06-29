Irrigación avanza con limpieza de cauces en Malargüe y anuncia nuevas obras

El Departamento General de Irrigación transita por estas semanas el período de corta anual en Malargüe , una etapa clave para el mantenimiento del sistema hídrico. Durante este tiempo, los regantes deberán realizar la limpieza de cupos y cauces, una tarea considerada esencial para garantizar el correcto funcionamiento de toda la red de distribución de agua.

El ingeniero Jorge Fernández, jefe de Riego Malargüe del Departamento General de Irrigación , explicó a SITIO ANDINO que el proceso ya se encuentra en marcha y que responde a una planificación anual destinada principalmente al acondicionamiento de los cauces.

El funcionario recordó que durante este período los usuarios cuentan con el tiempo necesario para efectuar tareas de limpieza que están reguladas por ley y que forman parte de una responsabilidad compartida. “Este es un trabajo solidario porque beneficia a toda la red de riego del departamento”, señaló .

Jorge Fernández remarcó que mantener limpios los cupos y canales no solo mejora la distribución del recurso hídrico, sino que además cumple una función preventiva frente a fenómenos climáticos. Según indicó, cuando se producen tormentas o precipitaciones intensas, contar con cauces despejados favorece el escurrimiento natural del agua y reduce riesgos de anegamientos.

Asimismo, explicó que la Inspección de Cauces realiza controles permanentes y, en aquellos casos donde detecta incumplimientos en las tareas de limpieza por parte de algún regante, se coordinan acciones para intervenir y evitar futuros inconvenientes como embanques, obstrucciones o dificultades en la distribución.

Proyectos de Irrigación en Malargüe

En paralelo al período de corta, el Departamento General de Irrigación avanza con distintas obras para fortalecer la infraestructura hídrica local. Entre ellas, Fernández destacó la finalización de un comparto derivador sobre el Canal Las Chacras, ubicado a unos 12 kilómetros del casco urbano de Malargüe y en cercanías del Río Malargüe.

También informó que continúa el proceso de licitación pública del proyecto ejecutivo destinado al mantenimiento de compartos en sectores del Barrio Virgen del Carmen, Colonia Pehuenche y la zona de la ex Usina. Además, para el segundo semestre de 2026 está previsto ejecutar el revestimiento con hormigón de aproximadamente 550 metros del Canal Matriz Cañada Colorada, completando el último tramo de este cauce estratégico para la distribución del agua.