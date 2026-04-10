Artemis II regresa a la Tierra: horario y dónde ver en vivo el amerizaje en Argentina

Este viernes, la NASA y el mundo se preparan para el regreso de los cuatro astronautas de la misión Artemis II a la Tierra , tras diez días de viaje que incluyeron una órbita completa a la Luna . En medio de una gran expectativa, el evento será transmitido en directo con horas de anticipación para audiencias de todo el mundo .

Sin embargo, existe cautela de cara al amerizaje , ya que desde la agencia espacial advirtieron que la cápsula Orión deberá atravesar una fase crítica durante el reingreso .

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La misión tiene previsto iniciar el descenso de la cápsula Orión este viernes a las 21:07 ( hora de Argentina, al igual que Brasil y Chile ). Se estima que el amerizaje se producirá frente a las costas de San Diego , en California ( Estados Unidos ).

Para seguir el evento en vivo, tanto canales oficiales como plataformas de streaming ofrecerán la transmisión en inglés y con opción de traducción al español:

Canales oficiales

NASA+ (oficial)

Canal de YouTube de la NASA

Sitio web NASA tv

Plataformas de streaming

Amazon Prime Video

Netflix

Roku

La cobertura previa comenzará a las 18:30 (hora del Este), con más de dos horas de programación antes del descenso y posterior rescate de los tripulantes: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch (NASA) y Jeremy Hansen (Agencia Espacial Canadiense).

El tramo final de la misión comenzará con la separación de los módulos de la nave Orión a las 19:33 (hora del Este), seguida del reingreso a las 19:53. En ese momento, la cápsula atravesará una fase crítica, porque desacelerará al ingresar en la atmósfera a una velocidad cercana a los 40.000 km/h, soportando temperaturas superiores a los 2.500 grados generadas por la fricción.

Durante este proceso, la NASA perderá temporalmente las comunicaciones con la nave debido al efecto del plasma que la rodea.

Superada esta etapa, la cápsula amerizará en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, donde los astronautas serán rescatados por la Marina de Estados Unidos. Luego serán trasladados al buque USS John P. Murtha, donde recibirán atención médica inicial antes de ser derivados al Centro Espacial Johnson de Houston, donde permanecerán bajo observación.