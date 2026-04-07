Misión Artemis II: la NASA confirmó cuándo y dónde vuelven los astronautas que hicieron historia en la Luna

La humanidad acaba de marcar un hito histórico en la exploración del espacio profundo con el regreso de la misión Artemis II. Los cuatro astronautas de la cápsula Orión emprendieron su viaje a la Tierra tras completar un sobrevuelo exitoso de la Luna. La NASA confirmó que la tripulación superó récords de distancia nunca antes alcanzados por humanos.

El cronograma oficial de la NASA establece que el regreso de los astronautas se producirá este viernes 10 de abril de 2026. Después de un viaje de 10 días que comenzó con el lanzamiento del cohete SLS el pasado 1 de abril, la cápsula Orión realizará un amerizaje controlado en las aguas del Océano Pacífico, específicamente frente a la costa de San Diego, California.

¡Señal desde el otro lado de la Luna! Tras 40 minutos de silencio total, Orión reapareció y desató alivio mundial"

Este tramo final es considerado crítico por los especialistas, ya que la misión solo se dará por concluida exitosamente una vez que los paracaídas se desplieguen y la tripulación esté a salvo en el mar. A bordo regresan los héroes de esta gesta: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

Durante la jornada más intensa de la misión, la nave Orión alcanzó su punto de mayor acercamiento al satélite natural, volando a unos 6.545 kilómetros (4.067 millas) de la superficie lunar . En ese momento, la tripulación estuvo en silencio absoluto durante 40 minutos mientras transitaban por la cara oculta de la Luna , un periodo de interrupción de comunicaciones previsto por el bloqueo de señales de radio.

La NASA dará por finalizada con éxito a la misión de Artemis II cuando los 4 astronautas estén a salvo en el mar

"Nos veremos al otro lado", fueron las palabras del astronauta Victor Glover antes de perder contacto temporal con la Red Espacial Profunda. Al reaparecer a las 20:28 (hora de Argentina), el alivio fue mundial: la nave había superado la distancia alcanzada por la mítica misión Apolo 13, alejándose a más de 406.000 kilómetros de nuestro planeta.

image.png La NASA marcó un hito en la historia de la humanidad

El primer paso para llegar a Marte

Esta misión es la primera de carácter tripulado desde que finalizó el programa Apolo y sirve como prueba fundamental para los sistemas de supervivencia en el espacio profundo. El éxito de Artemis II pavimenta el camino para las próximas fases del proyecto, que buscan no solo el regreso físico del hombre a la superficie de la Luna, sino establecer una base que sirva de trampolín para la futura llegada a Marte.