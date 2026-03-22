Rally de Portugal 2026: Loeb ganó en autos y Benavides sigue líder del Mundial tras una batalla épica

Loeb se quedó con el Rally y Benavides sostuvo la cima en una carrera durísima.

El Rally de Portugal 2026 fue una carrera de desgaste total, marcada por el barro, la lluvia y la precisión en cada decisión. En ese contexto, Sébastien Loeb se quedó con la victoria en autos , mientras que en motos el argentino Luciano Benavides volvió a demostrar inteligencia para sostener el liderazgo del Mundial W2RC en una de las pruebas más exigentes del calendario.

Loeb no necesitó hacer la diferencia en el final. La carrera la ganó antes. La construyó en las etapas donde muchos candidatos se cayeron: el abandono de Sainz, los problemas de Al-Attiyah y las pérdidas de tiempo de Ferreira terminaron allanando el camino para el francés, que cerró la general con un tiempo de 10h58m52s .

El Rally de Portugal se endurece en Badajoz y empieza a marcar diferencias tras la etapa 3: mirá los ganadores

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Detrás suyo, la pelea fue mucho más intensa de lo que marca la clasificación. Seth Quintero finalizó a 2m46s y João Ferreira a 3m37s , pero la verdadera tensión se vivió en la última etapa, donde la carrera se jugó al segundo.

Ahí apareció Lucas Moraes con un cierre brillante. El brasileño se quedó con el parcial con un tiempo de 1h07m08s , superando por apenas 3 segundos a Nasser Al-Attiyah y por 10 segundos a Ferreira , en un final apretado, de esos donde cualquier error cambia todo. Esa actuación le permitió meterse cuarto en la general, a solo 59 segundos del podio .

Mientras tanto, Loeb hizo lo que hacen los que saben ganar este tipo de carreras: no equivocarse. No fue el más espectacular en el cierre, pero sí el más sólido durante toda la semana. Así llegó su tercer triunfo en rally raid dentro del W2RC y confirmó el dominio de Dacia, que suma su tercera victoria consecutiva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/idendeportiva/status/2035738663854719242&partner=&hide_thread=false Sébastien Loeb superó a los Toyota Hilux de Seth Quintero (+2'46") y Joao Ferreira (+3'37") y logró su 3° victoria en rally-raid tras el Andalucía 2022 y Marruecos 2025



Tercera victoria consecutiva para Dacia



Peterhansel lideró en divisional Stock#W2RC pic.twitter.com/UNkgENJPKH — Identidad Deportiva (@idendeportiva) March 22, 2026

Rally de Portugal 2026 en motos: Sanders ganó y Benavides sigue líder del W2RC

En motos, la historia fue más pareja y cambiante. Daniel Sanders se quedó con la victoria tras sostener un ritmo firme durante toda la competencia y cerrar con un acumulado de 11h03m53s, superando a Tosha Schareina (+1m56s) y Adrien Van Beveren (+8m25s). Hoy ganó respectivamente la manga por 10 segundos y más de dos minutos respectivamente.

Sin embargo, el dato más importante no estuvo en la punta, sino en la gestión de carrera. Luciano Benavides no tuvo su mejor rally en términos de resultados parciales, pero volvió a mostrar inteligencia para sumar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PJVMartinsPhoto/status/2035703199722520753&partner=&hide_thread=false bp Ultimate Rally-Raid Portugal 2026. Stage 2 – Grândola (Portugal) > Badajoz (Espanha)



Rider: Luciano BENAVIDES

Team: RED BULL KTM FACTORY RACING

Bike: KTM 450 RALLY FACTORY pic.twitter.com/Ke1w1qO1MN — P.J.V Martins Photography (@PJVMartinsPhoto) March 22, 2026

El argentino terminó la última etapa en 1h07m41s, a 3m11s del ganador, y cerró la general en 11h31m40s (+27m47s), ubicándose dentro del top 10 en una prueba donde completar el recorrido ya era un logro.

Esa regularidad le permitió mantenerse como líder del Campeonato Mundial W2RC, en una tabla que quedó completamente abierta.

Benavides lidera el W2RC tras el Rally de Portugal 2026

Tras la carrera, el campeonato muestra una pelea ajustadísima. Luciano Benavides lidera con 48 puntos, seguido por Schareina con 44 y Sanders con 42, mientras que Brabec aparece más atrás con 38 unidades.

La diferencia entre los principales candidatos es mínima, lo que transforma cada etapa en decisiva. En ese escenario, el argentino logró algo clave: salir de una carrera difícil sin perder la punta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/idendeportiva/status/2035724609132147079&partner=&hide_thread=false Sexto en el RallyGP en Portugal, @LBenavides77 se mantiene al frente del campeonato del mundo #W2RC



Los cuatro primeros están separados por 10 puntos



Luciano Benavides 48 pts

Tosha Schareina 44 pts

Daniel Sanders 42 pts

Ricky Brabec 38 pts

Adrien Van Beveren 31 pts pic.twitter.com/j4VfjDZX6t — Identidad Deportiva (@idendeportiva) March 22, 2026

En autos, el mendocino Lucio Álvarez completó una actuación consistente, finalizando 13° en la general con un tiempo total de 11h39m46s (+40m54s), en una competencia donde la regularidad fue determinante. Hoy arribó 18 a + 04:01 del flamente vencedor.

La nota negativa fue el abandono del navegante mendocino Bruno Jacomy, que junto al chileno Lucas del Río no pudo completar la prueba tras complicaciones que venían arrastrando desde etapas anteriores.

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Más sobre el Rally de Portugal y lo que se viene

El Rally de Portugal no fue una carrera para lucirse, fue una carrera para sobrevivir. En ese terreno, Loeb volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los grandes nombres del rally raid, mientras que Benavides confirmó que sabe jugar el campeonato.

Porque en una temporada tan pareja, donde todos pueden ganar una etapa, la diferencia la marcan los que saben cuándo arriesgar y cuándo sumar. Y hoy, el que mejor lo está haciendo… es argentino.

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The W2RC 2026 season is here!

5 rounds. 4 continents. 1 ultimate prize. #W2RC #FIA #FIM pic.twitter.com/95IwAfwIyY — World Rally-Raid Championship (@OfficialW2RC) June 10, 2025

Preguntas y respuestas clave sobre el Rally de Portugal 2026

Quién ganó el Rally de Portugal 2026

Sébastien Loeb en autos y Daniel Sanders en motos.

Cómo terminó Luciano Benavides

Noveno en la general y líder del Mundial con 48 puntos.

Quién ganó la última etapa en autos

Lucas Moraes con un tiempo de 1h07m08s.

Cómo está el campeonato W2RC

Muy parejo: los tres primeros están separados por solo seis puntos.

Qué dejó la carrera

Una competencia donde la regularidad y la estrategia fueron clave.