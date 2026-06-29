YPF abrió una nueva convocatoria de pasantías para estudiantes universitarios: cómo postularse desde Mendoza

Están abiertas las inscripciones a la segunda edición del Programa de Pasantías YPF 2026

YPF puso en marcha la segunda edición de su Programa de Pasantías 2026 , una iniciativa destinada a estudiantes universitarios que buscan adquirir experiencia profesional antes de finalizar sus estudios. La convocatoria ya se encuentra abierta y en Mendoza fue difundida por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) , que invitó a sus alumnos a participar del proceso de selección.

El programa apunta a incorporar jóvenes talentos a distintas áreas de la compañía, con el objetivo de que puedan complementar su formación académica con una experiencia laboral en una de las empresas más importantes del sector energético argentino.

La propuesta está dirigida a estudiantes avanzados que deseen desarrollar habilidades en un entorno de trabajo real, participando en proyectos vinculados con las diferentes unidades de negocio de YPF.

Según informó la empresa, las pasantías tendrán una duración de 12 meses y comenzarán en octubre de 2026 . Durante ese período, los estudiantes trabajarán junto a equipos interdisciplinarios, acompañados por profesionales y referentes de la compañía.

Además de adquirir experiencia práctica, los participantes podrán conocer de primera mano el funcionamiento de la industria energética y fortalecer competencias técnicas y profesionales que luego facilitarán su inserción laboral.

Quiénes pueden inscribirse

La convocatoria está orientada principalmente a estudiantes de:

Ingeniería (en todas sus especialidades).

Ciencias Económicas.

Comercialización.

Tecnología.

Ciencias Sociales.

Otras carreras afines a las distintas áreas de YPF.

Para participar es necesario cumplir con una serie de requisitos:

Ser estudiante regular de una universidad.

Tener aprobado al menos el 75% de la carrera .

. Contar con aproximadamente un año de cursado por delante antes de graduarse.

Residir en alguna de las localidades donde YPF desarrolla operaciones, entre ellas la provincia de Mendoza.

Desde la Facultad de Ingeniería de la UNCuyo destacaron que este tipo de programas representan una oportunidad para que los estudiantes comiencen a vincularse con el ámbito profesional mientras completan su formación académica.

PASANTIAS YPF El programa propone una experiencia de 12 meses de duración, durante la cual los participantes podrán integrarse a distintos proyectos y áreas de negocio.

Formación y experiencia en una empresa líder

El Programa de Pasantías forma parte de la estrategia de YPF para incorporar jóvenes profesionales y generar una cantera de talentos para la industria energética.

Durante la experiencia, los estudiantes tendrán la posibilidad de involucrarse en proyectos concretos de la empresa, trabajar con equipos multidisciplinarios y aplicar en situaciones reales los conocimientos adquiridos durante la carrera.

La iniciativa también busca potenciar habilidades como el trabajo colaborativo, la resolución de problemas, la innovación y el liderazgo, competencias cada vez más valoradas en el mercado laboral.

Cómo realizar la inscripción

Las inscripciones ya están abiertas y la postulación debe realizarse de manera online a través del sitio de oportunidades laborales de YPF: https://postulacion.typeform.com/to/lFe2qS57

Los interesados deberán completar el formulario de inscripción y cargar la documentación solicitada para iniciar el proceso de selección.

La empresa informó que los estudiantes elegidos comenzarán sus pasantías en octubre de este año, luego de completar las distintas etapas de evaluación previstas en la convocatoria.