Venezuela enfrenta una de sus peores tragedias: crece el número de víctimas y siguen los rescates

La tragedia provocada por los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela sigue agravándose. El número de víctimas fatales ascendió a 3.685 , mientras miles de rescatistas mantienen la búsqueda de desaparecidos en medio de réplicas que dificultan las tareas de emergencia.

Según el último balance difundido por las autoridades, los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5 , dejaron también 16.740 heridos y 17.907 personas sin vivienda , lo que se traduce en una emergencia humanitaria de gran magnitud.

El epicentro se ubicó cerca de La Guaira, al norte de Caracas, donde el impacto provocó el derrumbe de 190 edificios y daños en otros 856 inmuebles . Imágenes satelitales analizadas por la NASA indican que la cantidad de construcciones destruidas o con daños severos podría ser muy superior y alcanzar cerca de 58.000 estructuras en toda la región afectada.

En esa zona, cientos de familias permanecen en refugios temporales o cerca de los edificios colapsados mientras esperan noticias de familiares desaparecidos.

Miles de rescatistas trabajan entre los escombros

Las tareas de rescate continúan sin descanso. En el operativo participan cerca de 30.000 efectivos de seguridad, más de 4.300 rescatistas internacionales y decenas de miles de voluntarios.

Hasta el momento, las autoridades informaron que 6.462 personas fueron rescatadas con vida entre los escombros.

Sin embargo, la situación sigue siendo crítica debido a las 1.076 réplicas registradas desde el terremoto principal, que mantienen el riesgo de nuevos derrumbes y complican el acceso a las zonas más afectadas.

Venezuela atraviesa una de sus peores tragedias.

La crisis humanitaria se profundiza

La magnitud del desastre obligó a instalar 87 campamentos temporales para alojar a quienes perdieron sus viviendas. Según datos oficiales, se distribuyeron más de 9.600 toneladas de alimentos y millones de litros de agua potable para asistir a la población, mientras casi 26.000 personas recibieron atención médica en hospitales y centros de emergencia.

Además del drama de las víctimas, la ONU estima que unas 50.000 personas continúan desaparecidas y calculó pérdidas económicas por unos 6.700 millones de dólares. El organismo también pidió nuevos fondos para reforzar la asistencia humanitaria durante los próximos meses.

Daños en el aeropuerto y ayuda internacional

El terremoto también afectó el aeropuerto internacional Simón Bolívar, en La Guaira. Las autoridades lograron reactivar parcialmente la terminal para permitir el ingreso de vuelos humanitarios mientras avanzan las obras para recuperar su funcionamiento normal.

La asistencia internacional incluye especialistas en logística, control aéreo y equipos de rescate enviados por distintos países para colaborar con la distribución de ayuda y la búsqueda de sobrevivientes.

Mientras tanto, miles de personas continúan esperando noticias de sus seres queridos entre los escombros. La reconstrucción recién comienza y Venezuela enfrenta uno de los mayores desafíos humanitarios de su historia reciente.