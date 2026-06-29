Tránsito en Ciudad de Mendoza: cortes de calles y desvíos para este 29 de junio.

Durante este lunes 29 de junio de 2026, el tránsito en la Ciudad de Mendoza opera temprano con importante circulación de vehículos. Desde la Municipalidad informaron cortes, reducción de calzada y algunos desvíos en distintas arterias. Los semáforos funcionan con normalidad.
Calles cortadas hoy en la Ciudad de Mendoza
San Martín e Hipólito Yrigoyen: calles cortadas por tareas de Aysam. Esta zona estará condicionada hasta diciembre.
Estacionamiento medido
Se habilita en el tramo de San Martin entre Las Heras y Montevideo: de lunes a viernes de 14 a 20 h y sábados de 8 a 13 h con tarjeta.
Reducciones de calzada y tránsito restringido
Existen puntos donde la circulación no está interrumpida totalmente, pero se recomienda transitar con precaución:
Arístides Villanueva entre Huarpes y Av. Boulogne Sur Mer: los desvíos serán en Arístides Villanueva y Paso de los Andes todo el día.
Boulogne Sur Mer entre Sargento Cabral y Arístides: se habilita un solo carril por reparación de pavimento.
Chile entre Los Toneles y Pellegrini: no se podrá estacionar durante la mañana.
Salta entre Alem y Garibaldi: reparación de pavimento con un solo carril.
Eusebio Blanco entre 9 de Julio y Mitre: un solo carril habilitado.
San Lorenzo entre Perú y Montevideo: desde las 8.30 hs por tareas de repavimentación.
Fragata Moyano entre 9 de Julio y España: por tareas de repavimentación.
Patricias Mendocinas y Colón: solo un carril habilitado por tareas de repavimentación.
Luzuriaga entre Martínez de Rozas y Palero: desde las 8.30 hay corte por trabajos de poda.
Juan B. Justo y Paso de los Andes hay restricción de tránsito por tareas de Aysam.
Así funcionan los semáforos hoy 29 de junio
Las Heras y Perú: se permitirá girar a la izquierda por Las Heras para ir a Perú. Habrá un semáforo de cuatro tiempos.
Semáforos fuera de servicio:
Salta y Alberdi
Pellegrini y España
9 de Julio y Gutiérrez
Colectivos que cambian su recorrido en la Ciudad de Mendoza
Los colectivos desvían por 25 de Mayo hasta Rivadavia y luego bajan por Patricias Mendocinas y recuperan su tránsito habitual.
El Metrotranvía urbano tiene funcionamiento normal.