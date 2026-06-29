29 de junio de 2026
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Comenzó la remodelación de la calle Hipólito Yrigoyen en Ciudad: así serán los cortes y los desvíos

Este lunes comenzó la remodelación integral de la calle Hipólito Yrigoyen. La primera etapa contempla cortes de tránsito, desvíos y modificaciones en los recorridos del transporte público.

Desde la Municipalidad solicitaron a los conductores y usuarios del transporte público circular con precaución.

Desde la Municipalidad solicitaron a los conductores y usuarios del transporte público circular con precaución.

Foto: Daniel Cano
Por Sitio Andino Sociedad

La Municipalidad de Mendoza comenzó este lunes la remodelación integral de la calle Hipólito Yrigoyen, una de las arterias más importantes que conecta Godoy Cruz y Ciudad. La intervención tiene como objetivo mejorar la infraestructura vial, reforzar la seguridad y elevar la calidad urbana de la zona.

Con el propósito de reducir las complicaciones para automovilistas, usuarios del transporte público y frentistas, el proyecto fue planificado en siete etapas sucesivas, lo que permitirá mantener alternativas de circulación mientras avancen las obras. La obra tendrá un plazo estimado de 18 meses.

Las tareas son ejectudas en conjunto con la empresa Aysam y contempla la renovación completa de las conexiones de agua y clocas, la repavimentación y hormigonado de la calzada, la mejora de veredas y la construcción y reparación de cunetas.

Como consecuencia de las tareas, permanece totalmente cerrado el cruce de Hipólito Yrigoyen y San Martín, además de la calle Brasil entre San Juan y San Martín

Por otra parte, el proyecto está dividido en 7 tramos para reducir las complicaciones en la transitabilidad. De esta manera, la primera etapa arrancó este lunes 29 de junio y se extenderá durante 5 meses.

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La Municipalidad de Mendoza comenzó este lunes la remodelación integral de la calle Hipólito Yrigoyen.

La Municipalidad de Mendoza comenzó este lunes la remodelación integral de la calle Hipólito Yrigoyen.

Desvíos para vehículos particulares

Ante los cortes previstos, la comuna dispuso recorridos alternativos para facilitar la circulación. Los conductores que se desplacen hacia el sur deberán continuar por avenida San Martín hasta calle Serú, donde deberán girar hacia el oeste para luego incorporarse a República del Líbano y continuar su recorrido en dirección a Godoy Cruz.

En tanto, quienes ingresen a la Ciudad por avenida San Martín desde el sur tendrán dos opciones:

  • Girar a la izquierda por 25 de Mayo, continuar por Almirante Brown y luego tomar España hacia el norte.
  • Girar a la derecha por Castellani, doblar posteriormente a la izquierda por Belgrano y continuar hacia el norte por San Juan.

Ante las inevitables complicaciones en el tránsito y la actividad comercial, la Municipalidad de Ciudad otorgó una extensión de tasas para los comerciones frentistas y aledaños directamente afectados por el desarrollo de la obra.

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Las líneas de transporte público también modificarán temporalmente sus recorridos.

Las líneas de transporte público también modificarán temporalmente sus recorridos.

Cambios en los recorridos del transporte público

Las líneas de transporte público también modificarán temporalmente sus recorridos y contarán con dos circuitos alternativos.

Los colectivos que circulen desde San Martín y Morón continuarán hacia el este por Morón hasta Rioja. Desde allí seguirán por Brasil, Ricardo Videla y Minuzzi, ya en Godoy Cruz, para retomar posteriormente la avenida San Martín.

Por otra parte, las unidades que lleguen desde la rotonda de Peltier y La Pampa circularán hacia el sur por La Pampa hasta Capitán de Fragata Moyano. Luego continuarán hacia el este hasta República del Líbano para seguir hacia el sur por República del Líbano y Echeverría.

Desde la Municipalidad solicitaron a los conductores y usuarios del transporte público circular con precaución, anticipar los recorridos y respetar la señalización instalada en la zona para evitar demoras y contribuir al normal desarrollo de las obras.

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