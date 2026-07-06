Estefanía Banini reunió a cientos de chicos en Mendoza y dejó un mensaje sobre el auge del fútbol femenino

Con una importante convocatoria pese al frío en Mendoza , finalizó una nueva edición del Campus de Estefanía Banini y la Experiencia Terrassa Montcada en la Villa Marista . La propuesta reunió durante cuatro jornadas a chicos y chicas que participaron de entrenamientos técnicos , una charla con una psicóloga , partidos amistosos y actividades vinculadas al fútbol formativo.

La futbolista mendocina Estefanía Banini destacó el desarrollo del campus y valoró la evolución de las participantes. "Estamos muy contentas. A pesar del frío, pudimos tener cuatro días de mucho fútbol y nos hace felices ver el progreso de las chicas, incluso de varias que ya habían asistido al campus anterior" , señaló.

Además, Banini remarcó que la propuesta buscó ir más allá de lo deportivo. "Ofrecimos una experiencia completa que incluyó la parte técnica y una charla con una psicóloga; cumplimos el objetivo de darles las herramientas necesarias para su desarrollo" , agregó.

Uno de los momentos más especiales del fin de semana se vivió cuando los participantes se reunieron para ver el partido entre la Selección argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026 .

"Fue muy lindo. Cuando era chica me hubiese encantado disfrutar de cuatro días a puro fútbol con chicas de mi edad y en pleno Mundial. Es algo único para quienes amamos este deporte", expresó Banini.

También fue parte de las actividades Gimena Blanco, otra referente mendocina con pasado en la Selección Argentina. El campus incluyó amistosos frente a Las Vikingas, Independiente Rivadavia y FADEP, donde los jóvenes pudieron aplicar en competencia los conceptos trabajados durante los entrenamientos.

Entrenadores del Terrassa FC observaron futbolistas mendocinos

La experiencia también contó con la presencia de entrenadores vinculados al Terrassa FC de Barcelona, que llegaron a Mendoza para mostrar su metodología de trabajo y observar jugadores con proyección.

Tomás Onorato, uno de los entrenadores del club español, destacó la continuidad del proyecto en la provincia. "Este es nuestro tercer campus en Mendoza y la organización fue impecable. Tuvimos la suerte de contar con Nelson, el entrenador que trabaja con los chicos en España, y logramos el objetivo de mostrar nuestra metodología de trabajo", afirmó.

Onorato explicó que la propuesta busca abrir una puerta hacia el fútbol europeo. "El objetivo siempre se cumple gracias a la calidad de los jugadores, el nivel de los profesores que colaboran y una organización atenta a todos los detalles. Vimos varios chicos con potencial para sumarse a nuestro programa, tal como ya lo hicieron unos diez jóvenes surgidos de los campus del año pasado", aseguró.

Durante el evento, el entrenador recibió la visita del ex Godoy Cruz Sandro De Luca, junto a su hijo Franco De Luca, de 18 años, quien estuvo jugando en el Terrassa durante los últimos meses y busca continuar su carrera en Europa.

El rol de Kick Ball Stars y el puente con Europa

El campus fue organizado por Kick Ball Stars, que trabaja en experiencias de formación conectadas con el fútbol internacional. Según explicaron desde la organización, los jugadores que viajan a España entrenan y compiten durante al menos tres meses para adaptarse antes de intentar iniciar una carrera profesional en España o Italia.

Onorato sostuvo que el objetivo es que los jóvenes vivan una experiencia con posibilidades reales. "Queremos que tengan una experiencia de calidad y con chances reales; por eso ya sumamos más de 40 casos de éxito y estamos proyectando el próximo campus en Mendoza", reveló.

Entre los futbolistas que ya dieron pasos hacia Europa a partir de estas experiencias aparecen Franco De Luca, Matías Díaz, Simón Díaz y Bautista Gatto, de FADEP; Rosendo Sobrino y Juan Páez, de Academia Chacras; Pablo García, de San Martín de San Juan; Agustín Cicconofri, de Deportivo Maipú; Leandro Solís, de Gutiérrez Sport Club; y Marco Paredes, de San Lorenzo de Vargas, La Rioja.

Un proyecto que busca sostenerse en Mendoza

Desde la organización realizaron un balance positivo de la edición. Emanuel Salati, representante de Kick Ball Stars, aseguró que la actividad pudo completarse según lo previsto pese al clima.

"El balance es muy positivo en todos los aspectos: la organización, las instalaciones y la experiencia que vivieron los chicos, tanto en los entrenamientos como fuera de la cancha. Todos se sintieron muy cómodos y el clima no fue un obstáculo", indicó.