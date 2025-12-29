El Campus de Estefanía Banini y la Experiencia Montcada cerraron con un balance muy positivo

El Club Banco Mendoza fue sede del primer Campus de Estefanía Banini y una nueva edición de la Experiencia Montcada & Terrassa.

En los últimos días de 2025 , Mendoza fue escenario de una experiencia futbolística única. Un nutrido grupo de jóvenes futbolistas de ambos sexos participó del primer Campus formativo de Estefanía Banini y de una nueva edición de la Experiencia Montcada , actividades que se desarrollaron en el Club Banco Mendoza con la organización de Kick Ball Stars .

Las jornadas incluyeron entrenamientos intensos , con incorporación de herramientas técnicas, tácticas y físicas bajo una metodología europea , además de partidos amistosos frente a Andes Talleres y Sportivo Furlotti .

A la exigencia deportiva se sumaron espacios de convivencia , charlas y momentos de aprendizaje compartido entre jugadores, jugadoras y entrenadores .

Al cierre de las actividades, la máxima referente del fútbol femenino argentino expresó su satisfacción por lo vivido durante el campus: “ Fueron tres días intensos , con mucho entrenamiento y muchas herramientas para los chicos y chicas, pero también la hemos pasado bien. Tuvimos tiempo para compartir , charlar y disfrutar. Fue un fin de semana con muchos valores , intenso y con mucho fútbol , que es lo que más nos gusta”.

Banini también destacó la interacción entre entrenadores locales y el staff llegado desde España: “Nos pudimos adaptar muy bien entre todos. El esfuerzo valió la pena, porque con que se queden con algún consejo ya los está ayudando muchísimo. Se viene mucho más: este fue el primer campus y vamos a seguir mejorando”.

El primer campus formativo de la 10 ya está en marcha. Qué emocionante ver esto pic.twitter.com/0eJFrTaMQS — Team Banini (@TeamBanini) December 27, 2025

Kick Ball Stars y la proyección internacional

Por su parte, Emanuel Salati, referente de Kick Ball Stars, realizó un balance altamente positivo del evento: “Las chicas y los chicos recibieron conceptos técnicos, físicos y tácticos, y lo más importante es que en los partidos se vio cómo aplicaron lo aprendido. El grupo fue maravilloso, con mucho talento, y todos se sintieron cómodos y contenidos, pese a la intensidad del trabajo”.

Además, Salati anticipó nuevos proyectos: “Queremos seguir apostando al fútbol base y las inferiores. Ya estamos organizando los próximos campus para 2026 y, junto a la gente de Montcada y Terrassa, esperamos otorgar becas a jugadores destacados para que puedan viajar a España, como ya ocurrió con los jóvenes seleccionados en los Try Outs de agosto”.

Invitados y apoyos institucionales

El fin de semana contó también con la presencia de integrantes de Scouting US Sports, empresa dedicada a la detección e inserción de talentos en el fútbol universitario de Estados Unidos.

El Campus de Estefanía Banini y la Experiencia Montcada & Terrassa fueron posibles gracias al apoyo de Jebbs, Montemar, la Confederación Mendocina de Deportes, el Club Banco Mendoza y la Municipalidad de Luján de Cuyo, instituciones que continúan apostando al deporte como herramienta de formación y crecimiento.