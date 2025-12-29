29 de diciembre de 2025
{}
El Campus de Estefanía Banini y la Experiencia Montcada cerraron con un balance muy positivo

Jóvenes futbolistas de la provincia Mendoza vivieron un fin de semana formativo internacional junto a la reconocida Estefanía Banini. Mirá lo sucedido.

El Club Banco Mendoza fue sede del primer Campus de Estefanía Banini y una nueva edición de la Experiencia Montcada & Terrassa.

El Club Banco Mendoza fue sede del primer Campus de Estefanía Banini y una nueva edición de la Experiencia Montcada & Terrassa.

 

Por Sitio Andino Deportes

En los últimos días de 2025, Mendoza fue escenario de una experiencia futbolística única. Un nutrido grupo de jóvenes futbolistas de ambos sexos participó del primer Campus formativo de Estefanía Banini y de una nueva edición de la Experiencia Montcada, actividades que se desarrollaron en el Club Banco Mendoza con la organización de Kick Ball Stars.

Un fin de semana de formación y convivencia a puro fútbol

Las jornadas incluyeron entrenamientos intensos, con incorporación de herramientas técnicas, tácticas y físicas bajo una metodología europea, además de partidos amistosos frente a Andes Talleres y Sportivo Furlotti.

A la exigencia deportiva se sumaron espacios de convivencia, charlas y momentos de aprendizaje compartido entre jugadores, jugadoras y entrenadores.

La palabra de Estefanía Banini

Al cierre de las actividades, la máxima referente del fútbol femenino argentino expresó su satisfacción por lo vivido durante el campus: “Fueron tres días intensos, con mucho entrenamiento y muchas herramientas para los chicos y chicas, pero también la hemos pasado bien. Tuvimos tiempo para compartir, charlar y disfrutar. Fue un fin de semana con muchos valores, intenso y con mucho fútbol, que es lo que más nos gusta”.

Banini también destacó la interacción entre entrenadores locales y el staff llegado desde España: “Nos pudimos adaptar muy bien entre todos. El esfuerzo valió la pena, porque con que se queden con algún consejo ya los está ayudando muchísimo. Se viene mucho más: este fue el primer campus y vamos a seguir mejorando”.

Kick Ball Stars y la proyección internacional

Por su parte, Emanuel Salati, referente de Kick Ball Stars, realizó un balance altamente positivo del evento: “Las chicas y los chicos recibieron conceptos técnicos, físicos y tácticos, y lo más importante es que en los partidos se vio cómo aplicaron lo aprendido. El grupo fue maravilloso, con mucho talento, y todos se sintieron cómodos y contenidos, pese a la intensidad del trabajo”.

Además, Salati anticipó nuevos proyectos: “Queremos seguir apostando al fútbol base y las inferiores. Ya estamos organizando los próximos campus para 2026 y, junto a la gente de Montcada y Terrassa, esperamos otorgar becas a jugadores destacados para que puedan viajar a España, como ya ocurrió con los jóvenes seleccionados en los Try Outs de agosto”.

Invitados y apoyos institucionales

El fin de semana contó también con la presencia de integrantes de Scouting US Sports, empresa dedicada a la detección e inserción de talentos en el fútbol universitario de Estados Unidos.

El Campus de Estefanía Banini y la Experiencia Montcada & Terrassa fueron posibles gracias al apoyo de Jebbs, Montemar, la Confederación Mendocina de Deportes, el Club Banco Mendoza y la Municipalidad de Luján de Cuyo, instituciones que continúan apostando al deporte como herramienta de formación y crecimiento.

