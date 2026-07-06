Mundial 2026: el árbitro que nunca dirigió a la Selección y ya genera debate antes del duelo con Egipto

François Letexier es el juez para el cotejo de los 8vos del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto.

La Selección argentina ya conoce al árbitro que estará a cargo del duelo frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 . La FIFA confirmó la designación del francés François Letexier , un juez de rápido crecimiento en Europa que tendrá su estreno con la Albiceleste absoluta.

Será un partido especial para Letexier , ya que nunca dirigió a la Selección argentina mayor . Sin embargo, sí existe un antecedente con un combinado nacional: estuvo al frente de la victoria por 2 a 1 sobre Uzbekistán en el Mundial Sub 20 de 2023.

Con apenas 36 años, François Letexier es considerado uno de los árbitros con mayor proyección del fútbol europeo. Debutó en la Ligue 1 en 2016 y, con solo 28 años, se convirtió en el juez más joven en dirigir en la máxima categoría del fútbol francés.

Un año después obtuvo la escarapela FIFA y comenzó a sumar experiencia internacional, lo que lo llevó a transformarse en uno de los nombres habituales en las principales competencias organizadas por el organismo. En el Mundial 2026 ya dirigió dos encuentros: la victoria de Costa de Marfil sobre Ecuador y el empate sin goles entre Cabo Verde y Arabia Saudita durante la fase de grupos.

#FIFAWorldCup El francés François Letexier será el árbitro del duelo entre Argentina y Egipto por los octavos de final.



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La terna francesa que despertó comentarios en la previa

La designación no pasó inadvertida porque Letexier estará acompañado por sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni como jueces asistentes. El cuarto árbitro será el noruego Espen Eskås, mientras que el asistente de reserva será Isaak Bashevkin, también de Noruega.

La presencia de una terna con mayoría francesa generó reacciones entre algunos hinchas argentinos en las redes sociales, debido a que Francia aparece como uno de los principales candidatos al título junto con la Selección argentina. De todos modos, la FIFA no realizó ninguna observación sobre la designación y el nombramiento se ajusta al procedimiento habitual del organismo.

Cuándo juegan Argentina y Egipto por los octavos del Mundial

La Selección argentina enfrentará a Egipto este martes 7 de julio, desde las 13 (hora argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El equipo de Lionel Scaloni buscará un triunfo que le permita avanzar a los cuartos de final y continuar la defensa del título conseguido en Qatar 2022.